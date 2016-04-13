كاهش ۶.۷ درصدی تلفات سوختگی در ۱۱ ماه سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در ۱۱ ماه سال ۹۴، هزار و ۵۶۵ نفر بر اثر سوختگی در کشور جان خود را از دست دادند که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۶.۷ درصد کاهش يافته است.

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل تلفات سوختگی در ۱۱ ماهه سال گذشته ۸۵۷ نفر مرد و ۷۰۸ نفر زن بودند این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر سوختگی در مدت مشابه سال قبل از آن ۸۴۲ و تعداد زنان ۸۳۶ نفر بود.

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۲۴۱، اصفهان با ۱۷۱، خراسان رضوی با ۱۴۲ فوتی بیشترین و استان‌های سمنان و چهارمحال و بختیاری هر کدام با با یک، قم و خراسان شمالی هر کدام با ۵ و گلستان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با ۷ فوتی کمترین آمار تلفات ناشی از سوختگی را داشته اند.



رشد ۱۸ درصدی سوختگی در بهمن ماه



هر چند در مجموع ۱۱ ماه، کاهش ۶.۷ درصدی مرگ های ناشی از سوختگی، چشمگیر بود اما بهمن ماه، این مرگ ها با افزایش مواجه شد و از ۱۳۵ نفر در بهمن ۹۳ به ۱۶۰ نفر در بهمن ۹۴ رسید. این میزان افزایش برابر با ۱۸.۵درصد است.