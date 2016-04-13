به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در مراسم آغاز به کار نمایشگاه ایران پلاست با اشاره به چالش های پیش روی اقتصاد ایران، گفت: بیکاری، رفاه و توسعه ایران از جمله چالش های پیش روی اقتصاد ایران است. این عضو کابینه دولت، تصریح کرد: ایران در منطقه ای قرار گرفته که دور تا دور آن ناامنی موج می زند و خوشبختانه کشور ما کانون ثبات و نقطه آرام منطقه است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه منابع طبیعی نفت و گاز از جمله جاذبه های ایران است، بنابراین ما تنها کشوری هستیم که می توانیم از طریق آن بر چالش های اقتصادی خود فائق آییم، گفت: برنامه ریزی ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم یکی از کانون های توسعه دنیا باشیم که ظرفیت آن در داخل کشور وجود دارد.

جهانگیری با اشاره به اینکه جامعه مدنی ایران پذیرفته اولویت نخستین کشور، حل مشکلات اقتصادی است، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی گفتمان مشترک همه مردم است که خوشبختانه تمام آحاد جامعه آن را پذیرفته اند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: پس از به دست آوردن یک راهبرد مشترک در اجرای اقتصاد مقاومتی، باید جهت گیری مشترکی نیز داشته باشیم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بر عهده دولت و معاون اول رئیس جمهور قرار داده است تا تصمیم گیر اختلاف نظرها در زمینه جهت گیری های اقتصاد مقاومتی باشد. به گفته جهانگیری، یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی، اتکا به همه ظرفیت های کشور است به ویژه پتروشیمی که ظرفیت بسیار زیادی دارد و می تواند بازار خوبی را در خارج از کشور بوجود آورد.

این مقام مسئول ادامه داد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برونگراست بنابراین باید جامعه جهانی تعامل داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور گفت: صنعت پتروشیمی ایران سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار انواع محصولات را صادر کرده است که امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته، صادرات پتروشیمی در سال ۹۵ افزایش یابد.

جهانگیری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی هرگز به دنبال محدود کردن اقتصاد ایران نبوده است، گفت: لازمه توسعه اقتصادی کشور، تعامل با جهان و جذب سرمایه گذاری خارجی است. وی با اشاره به اینکه صنعت نفت باید سیاست شفافی را در قیمت گذاری خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی داشته باشد، گفت: این سیاست می تواند بازار مطمئنی را برای سرمایه گذاران خارجی بوجود آورد.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر حدود ۷۵ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی طرح های جدید در حال اجراست که با این شرایط، امیدوارم صنعت پتروشیمی ایران بتواند رتبه نخست جهان را در حجم صادرات و تولید پتروشیمی در آینده نزدیک به دست آورد.