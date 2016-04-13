به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسد پور عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی هماندیشی تولید و تجارت سیبزمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: پرداخت یارانه صادراتی میتواند به افزایش صادرات و حمایت از تولید کمک کند هرچند این وضعیت نباید همیشگی باشد.
وی افزود: ما باید ساختارها را فراهم کنیم تا با حمایت به یکروند طبیعی صادراتی که منجر به سود شود، برسیم.
وی ادامه داد: یارانه تشویقی صادرات به خروج تولید مازاد سیبزمینی از کشور کمک میکند و باعث افزایش قیمت این محصول میشود.
وی اضافه کرد: هلند یکی از رقبای اصلی ایران و بزرگترین صادرکننده سیبزمینی به پاکستان، ترکیه، سوریه، کردستان و عراق است و امسال اربیل مقادیر زیادی سیبزمینی تولید کرده و این نشان میدهد ما باید برنامهریزی دقیقتری داشته باشیم.
معاون دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم تهیه سیستم هوش تجاری در بخش کشاورزی تأکید و خاطرنشان کرد: باید راهکارهای عملیاتی برای صادرات قدرتمند و بهینه از مرحله تولید تا مرحله بازار و تجارت برای تمامی محصولات ازجمله سیبزمینی باید داشته باشیم.
اسد پور بر ضرورت برنامهریزی سیستمی و ابزار پشتیبانی از تصمیم تأکید و تصریح کرد: بررسی وضعیت بازار، وضعیت تولید و الگوی کشت باید موردتوجه باشد باید به سمتی پیش برویم که سیستم هوش تجاری برای بخش کشاورزی تنظیم شود.
وی افزود: درزمینهٔ تهیه و تولید هوش تجاری باید برنامهریزی شود و در اختیار همهکسانی که در بخشهای کشاورزی بهویژه سیبزمینی فعالیت میکنند قرار بگیرد تا بهراحتی از همه اتفاقاتی که در زنجیره عرضه اتفاق میافتد مطلع شوند و تصمیمات درستی برای بخش کشاورزی اتخاذ شود.
اسد پور خاطرنشان کرد: صادرات یک حرکت بلندمدت است و باید یک برنامه منسجم در حوزه صادرات تدوین شود.
معاون دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی بابیان اینکه ارزش صادرات سیبزمینی کشور در ۱۱ ماه گذشته ۶۵ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: عمده استانهای تولیدکننده سیبزمینی همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، گلستان و ... هستند که یارانه به آنها تعلق دادهشده است.
وی همچنین به چالشهای تولید و صادرات سیبزمینی نیز اشاره کرد و گفت: مقیاس کوچک صادرکنندگان، رعایت نکردن ضوابط و مقررات فنی و استانداردهای کشورهای هدف، نداشتن برنامهریزی مستمر و پایدار درزمینهٔ صادرات محصولات کشاورزی ازجمله این چالشها است.
اسد پور بابیان اینکه ریسک نوسانات ارزی منجر به کاهش یا افزایش صادرات میشود؛ مسائل بانکی، انتقال پول، مسائل حملونقل ترانزیت کالا را از دیگر چالشهای این حوزه دانست و تأکید کرد: نیازمند ایجاد زنجیره صادراتی در قالب کشاورزی قراردادی، حمایت از شکلگیری خوشههای صادراتی، کنسرسیوم صادراتی، شرکتهای مدیریتی صادراتی، خط تولید صادراتی منفک از خط تولید محصولات مور نیاز داخلی «مزارع صادراتی» برای رونق صادرات هستیم.
