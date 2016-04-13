به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی هماندیشی تولید و تجارت سیبزمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: ظرف دو سه ماه آینده برداشت سیبزمینی در گلستان آغاز میشود و ممکن است شاهد کاهش قیمت این محصول باشیم.
وی بابیان اینکه ضرر اصلی این کاهش قیمت متوجه کشاورزان است، گفت: در این همایش باید راهکارهایی برای این موضوع و چالشهای پیشرو ارائه شود زیرا دولت بهاندازه کافی مخالف دارد و نباید اجازه دهیم کاهش قیمت زمینه جوسازی علیه دولت شود.
قوانلو با تأکید بر اینکه تنها با صادرات میتوانیم جلوی کاهش قیمت را بگیریم، افزود: نبود تشکلهای صادراتی و شرکتهای بزرگ در این حوزه در استان از مشکلات عمده صادرات استان و کشور است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: هماکنون اغلب صادرکنندگان ما تولیدکنندگان محصولات هستند و این امر نیز یک چالش جدی است.
وی بابیان اینکه تولید و صادرات دو علم مجزا هستند، اضافه کرد: همین بحث اشتباه که تولیدکننده و صادرکننده یکی است باعث شده شاهد نوسانات سینوسی در صادرات استان باشیم.
قوانلو تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت آمادگی حمایت همهجانبه از صادرات، هلدینگ ها و کنسرسیومهای صادراتی رادار است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان خاطرنشان کرد: هماکنون چند استان کشور و یا همه استانهای تولیدکننده باید تشکل صادراتی داشته باشند که این امر تاکنون محقق نشده است.
