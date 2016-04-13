رئیس جمهور، تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی دقایقی پیش به منظور شرکت در نشست سران کشور های اسلامی عازم ترکیه شد.

در مراسم بدرقه رسمی رییس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و جمعی از وزرا و معاونان رییس جمهور حضور داشتند.

سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌اسلامی با شعار «اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح» 26 و 27 فروردین ماه به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار می شود.

مبارزه با تروریسم و افراط گرایی از جمله مسایلی است که در دستور کار این اجلاس قرار دارد.

نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، پس از برگزاری نشست های مقدماتی کارشناسان و وزیران خارجه کشورهای عضو برگزار می شود.