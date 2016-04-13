۸ انتصاب جدید در هیئت فوتبال خراسان رضوی انجام شد

محمدرضا جلوه در این راستا به خبرنگار مهر گفت: در این انتصابات محسن قهرمانی به عنوان رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال خراسان رضوی منصوب شد.

وی از انتصاب فاطمه سلطانی به عنوان نائب رئیس بانوان و رئیس کمیته امور بانوان هیئت فوتبال استان خبر داد.

سخنگوی هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: همچنین محمد امیری به عنوان رئیس کمیته شهرستان های هیئت فوتبال استان منصوب شد.

وی با اشاره به انتصاب سه تن از روسای هیئت فوتبال شهرستان ها گفت: آقایان نجف زاده، سید جلال حسینی و مصیب وحیدیان پور به ترتیب به سمت روسای هیئت فوتبال شهرستان های گناباد، سبزوار و خوشاب منصوب شدند.

وی افزود: همچنین حمید رضا ذکاوتی به عنوان رییس کمیته امور اداری اقتصادی و مالی هیئت فوتبال خراسان رضوی منصوب شد.

جلوه تاکید کرد: حکم این هشت انتصاب جدید توسط محمدمهدی برادران رئیس هیئت فوتبال استان به امضا رسیده است.