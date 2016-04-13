سید احسان احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وفق ماده ۷۳ قانون شوراها ارکان استیضاح در مرحله نخست مشمول تذکر و سپس طرح سوال و در مرحله سوم استیضاح است.

نائب رئیس شورای شهر کرمانشاه با بیان توضیحاتی پیرامون مراحل استیضاح عبدالرضا شعبانی افزود: در مرحله تذکر، از سوی احدی از اعضای شورا طی نامه شماره ۱۱۷/خ/ز مورخ۶/۱۲/۹۴ ارسال تذکر به شورا صورت گرفت و این تذکر از سوی رئیس شورای شهر طی نامه ۳۵۲۵/ش مورخ۶/۱۲/۹۴ به شهردار ارسال شد.

احسانی با ادامه توضیحات افزود: در مرحله دوم، طرح سوال از شهردار انجام و در این رابطه نیز جلسه طرح سوال وفق ماده ۷۳ قانون شوراها در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۴ برگزار شد و در این جلسه شهردار از حضور در جلسه استنکاف ورزیده و حضور نیافتند.

وی در خصوص طرح استیضاح نیز توضیح داد: جلسه عادی در تارخ ۲۲/۱/۹۵ تشکیل و نامه‌های وارده مطرح گردید و در ادامه جلسه رئیس شورا از جلسه خارج و ادامه جلسه را طبق تبصره ذیل بند ۳، ماده ۶ آین نامه امور داخلی شوراها به نایب رئیس واگذار کردند و در جلسه طبق پیشنهاد اعضاء و تصویب در جلسه (بند ۳ صورتجلسه) مقرر گردید شهردار جهت طرح استیضاح در جلسه فوق العاده تاریخ ۲۳/۱/۹۵ حضور یابند.

احسانی اظهار کرد: جلسه ۲۳/۱/۹۵ با حضور ۱۰ نفر از اعضا تشکیل گدید و به دلیل مرخصی غیرقانونی، شهردار از حضور استنکاف ورزیدند و لازم به ذکر است که وفق تبصره یک ذیل ماده ۹ آیین نامه حقوق مزایای شهرداران لازم است که مرخصی شهردار در جلسه شورا مطرح و مصدب گردد که این امر انجام نپذیرفته است.

وی با ادامه توضیحات گفت: شورا رأی به تعامل داده و مقرر گردید وفق تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه امور داخلی شوراها جلسه فوق العاده استیضاح در تاریخ ۲۴/۱/۹۵ برگزار گردد.

احسانی بیان کرد: جلسه فوق العاده در ۲۴/۱/۹۵ با حضور ۱۰ نفر از اعضا تشکیل و استیضاح با ۱۰ رأی مصوب و سرپرست انتخاب گردید.