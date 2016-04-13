به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی هم‎اندیشی تولید و تجارت سیب‎زمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، گفت: امسال چهار هزار و ۳۰۰ هکتار کشت پائیزه و مکانیزاسیون سیب‎زمینی در استان گلستان انجام‌شده است.

وی افزود: هرچند سطح کشت سیب‎زمینی استان گلستان در مقایسه با سال گذشته ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است اما پیش‎بینی می‎شود ۱۲۰ هزار تن سیب‎زمینی در گلستان تولید شود.

به گفته وی در صورت تحقق این میزان، تولید امسال نسبت به سال گذشته تغییر نداشته و برابر خواهد بود.

مهاجر بر لزوم برنامه مدون اقتصاد مقاومتی محصولات کشاورزی تأکید و تصریح کرد: سیب‎زمینی یکی از موارد تأمین‌کننده انرژی و امنیت غذایی است برای اینکه امنیت زایی فراهم شود باید تولید را سازمان‌دهی کرد.

وی ادامه داد: ما سیاست‌گذار در این حوزه هستیم و باید برنامه عملیاتی کشت، تولید، عمل‌آوری و صادرات را فراهم کنیم و از شما انتظار عمل داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: چنانچه از تولیدکننده حمایت‎های لازم صورت نگیرد در درازمدت برنامه‎ریزی خوبی نخواهیم داشت.

مهاجر با اشاره به اینکه از کشاورزان در بخش مکانیزاسیون حمایت‌شده است، گفت: برای اجرای روش‎های نوین آبیاری موظف هستیم که از این بخش حمایت کنیم زیرا هم‌اکنون اختلاف تولید درکشت دیم و آبی حدود ۷۰ درصد بوده و این‌یک چالش اساسی است.

وی بابیان اینکه آبیاری میکرو و تغذیه گیاهی راهگشایی برای پر کردن خلأ کشت محصولات کشاورزی است، افزود: صادرات باید سازمان‌دهی شود، صادرات نمی‎تواند به‌گونه‌ای باشد که هرکسی امروز تصمیم گرفت صادرات انجام دهد نسبت به این کار اقدام کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه گروه صادرکننده سیب‎زمینی باید تشکل داشته باشد، اظهار کرد: سیب‎زمینی باید با برند مشخص صادرات شود، باید در بازار تناوب عرضه داشته باشیم، اگر صادرکننده به‌صورت زنجیره به هم متصل نباشند و مدیریت نشود با مشکل مواجه خواهیم بود.

مهاجر با اشاره به اینکه کیفیت، بسته‎بندی و برند سازی از اولویت‎های بخش کشاورزی است، اضافه کرد: میزان تأمین و مباحث گمرکی باید در تشکل موردتوجه باشد، مسائل گمرکی باید در مبدأ انجام شود، زیرساخت‎ها باید فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بر لزوم تبلیغات برای افزایش سرانه مصرف تأکید کرد و گفت: در کنار محصولات گندم و برنج، سیب‎زمینی باید به‌عنوان یکی از ارقام تأمین انرژی در سبد تغذیه خانوار قرار گیرد.