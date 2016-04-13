۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۳۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خبر داد:

سطح کشت سیب‌زمینی در گلستان ۱۲.۵ درصد کاهش یافت

گرگان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از کاهش ۱۲.۵ درصدی سطح کشت سیب‌زمینی استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی هم‎اندیشی تولید و تجارت سیب‎زمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، گفت: امسال چهار هزار و ۳۰۰ هکتار کشت پائیزه و مکانیزاسیون سیب‎زمینی در استان گلستان انجام‌شده است.

وی افزود: هرچند سطح کشت سیب‎زمینی استان گلستان در مقایسه با سال گذشته ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است اما پیش‎بینی می‎شود ۱۲۰ هزار تن سیب‎زمینی در گلستان تولید شود.

به گفته وی در صورت تحقق این میزان، تولید امسال نسبت به سال گذشته تغییر نداشته و برابر خواهد بود.

مهاجر بر لزوم برنامه مدون اقتصاد مقاومتی محصولات کشاورزی تأکید و تصریح کرد: سیب‎زمینی یکی از موارد تأمین‌کننده انرژی و امنیت غذایی است برای اینکه امنیت زایی فراهم شود باید تولید را سازمان‌دهی کرد.

وی ادامه داد: ما سیاست‌گذار در این حوزه هستیم و باید برنامه عملیاتی کشت، تولید، عمل‌آوری و صادرات را فراهم کنیم و از شما انتظار عمل داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: چنانچه از تولیدکننده حمایت‎های لازم صورت نگیرد در درازمدت برنامه‎ریزی خوبی نخواهیم داشت.

مهاجر با اشاره به اینکه از کشاورزان در بخش مکانیزاسیون حمایت‌شده است، گفت: برای اجرای روش‎های نوین آبیاری موظف هستیم که از این بخش حمایت کنیم زیرا هم‌اکنون اختلاف تولید درکشت دیم و آبی حدود ۷۰ درصد بوده و این‌یک چالش اساسی است.

وی بابیان اینکه آبیاری میکرو و تغذیه گیاهی راهگشایی برای پر کردن خلأ کشت محصولات کشاورزی است، افزود: صادرات باید سازمان‌دهی شود، صادرات نمی‎تواند به‌گونه‌ای باشد که هرکسی امروز تصمیم گرفت صادرات انجام دهد نسبت به این کار اقدام کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه گروه صادرکننده سیب‎زمینی باید تشکل داشته باشد، اظهار کرد: سیب‎زمینی باید با برند مشخص صادرات شود، باید در بازار تناوب عرضه داشته باشیم، اگر صادرکننده به‌صورت زنجیره به هم متصل نباشند و مدیریت نشود با مشکل مواجه خواهیم بود.

مهاجر با اشاره به اینکه کیفیت، بسته‎بندی و برند سازی از اولویت‎های بخش کشاورزی است، اضافه کرد: میزان تأمین و مباحث گمرکی باید در تشکل موردتوجه باشد، مسائل گمرکی باید در مبدأ انجام شود، زیرساخت‎ها باید فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بر لزوم تبلیغات برای افزایش سرانه مصرف تأکید کرد و گفت: در کنار محصولات گندم و برنج، سیب‎زمینی باید به‌عنوان یکی از ارقام تأمین انرژی در سبد تغذیه خانوار قرار گیرد.

