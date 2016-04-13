به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی هماندیشی تولید و تجارت سیبزمینی که به میزبانی استان گلستان برگزار شد، گفت: امسال چهار هزار و ۳۰۰ هکتار کشت پائیزه و مکانیزاسیون سیبزمینی در استان گلستان انجامشده است.
وی افزود: هرچند سطح کشت سیبزمینی استان گلستان در مقایسه با سال گذشته ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است اما پیشبینی میشود ۱۲۰ هزار تن سیبزمینی در گلستان تولید شود.
به گفته وی در صورت تحقق این میزان، تولید امسال نسبت به سال گذشته تغییر نداشته و برابر خواهد بود.
مهاجر بر لزوم برنامه مدون اقتصاد مقاومتی محصولات کشاورزی تأکید و تصریح کرد: سیبزمینی یکی از موارد تأمینکننده انرژی و امنیت غذایی است برای اینکه امنیت زایی فراهم شود باید تولید را سازماندهی کرد.
وی ادامه داد: ما سیاستگذار در این حوزه هستیم و باید برنامه عملیاتی کشت، تولید، عملآوری و صادرات را فراهم کنیم و از شما انتظار عمل داریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: چنانچه از تولیدکننده حمایتهای لازم صورت نگیرد در درازمدت برنامهریزی خوبی نخواهیم داشت.
مهاجر با اشاره به اینکه از کشاورزان در بخش مکانیزاسیون حمایتشده است، گفت: برای اجرای روشهای نوین آبیاری موظف هستیم که از این بخش حمایت کنیم زیرا هماکنون اختلاف تولید درکشت دیم و آبی حدود ۷۰ درصد بوده و اینیک چالش اساسی است.
وی بابیان اینکه آبیاری میکرو و تغذیه گیاهی راهگشایی برای پر کردن خلأ کشت محصولات کشاورزی است، افزود: صادرات باید سازماندهی شود، صادرات نمیتواند بهگونهای باشد که هرکسی امروز تصمیم گرفت صادرات انجام دهد نسبت به این کار اقدام کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه گروه صادرکننده سیبزمینی باید تشکل داشته باشد، اظهار کرد: سیبزمینی باید با برند مشخص صادرات شود، باید در بازار تناوب عرضه داشته باشیم، اگر صادرکننده بهصورت زنجیره به هم متصل نباشند و مدیریت نشود با مشکل مواجه خواهیم بود.
مهاجر با اشاره به اینکه کیفیت، بستهبندی و برند سازی از اولویتهای بخش کشاورزی است، اضافه کرد: میزان تأمین و مباحث گمرکی باید در تشکل موردتوجه باشد، مسائل گمرکی باید در مبدأ انجام شود، زیرساختها باید فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بر لزوم تبلیغات برای افزایش سرانه مصرف تأکید کرد و گفت: در کنار محصولات گندم و برنج، سیبزمینی باید بهعنوان یکی از ارقام تأمین انرژی در سبد تغذیه خانوار قرار گیرد.
