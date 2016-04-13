اعلام آمادگی روسیه و آرژانتین برای همکاری در بخش انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه پس از دیدار با همتای آرژانتینی خود، «سوسانا مالکورا»، از توافق دو کشور برای ادامه همکاری ها و انجام چندین پروژه کوتاه مدت به خصوص در بخش انرژی خبر داد.

«لاوروف» گفت: ما نسبت به افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی خود (با آرژانتین) علاقمندیم.

وی افزود: دو طرف در مورد اجرای تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری مشترک به خصوص در بخش انرژی، در آینده نزدیک با یکدیگر به توافق رسیدند.

وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به سفر قبلی همتای آرژانتینی خود به این کشور گفت: در دیداری که خانم «مالکورا» از روسیه داشت، دیدارهایی موثر با یکدیگر در مورد تعدادی از مسائل داشتیم که نیاز به بررسی های بیشتری دارند.