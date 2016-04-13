معلولان با پذیرش مسئولیت قادرند مشکلات خود را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز فیزیوتراپی نیروانا وژه معلولان قزوین گفت: معلولان که در بخشهای مختلف توانسته اند توان خود را نمشان دهند امروز تصتمیم گرفته اند روی مدیریت فرایندی کار کنند تا ظرفیت خود را در این عرصه نیز آزمایش کنند.

وی افزود: کانون معلولان توانا در ۲۰ سال قبل شکل گرفت و در حالی که از گفتن مطالبات خود عاجز بود امروز به جایی رسیده که ضمن تربیت مدیرانی توانمند بدون کمک دولت توانسته صندوق قرض الحسنه، مراکز اقتصادی راه اندازی و کارهای بزرگی انجام دهد که منافع آن در مسیر تامین نیازهای معلولان استفاده می شود.

موسوی بیان کرد: امروز با افتتاح مرکز فیزیوتراپی توسط کانون معلولان توانا توانستیم ۷۵ هزار دلار معادل ۲۵۰ میلیون تومان کمک بین المللی را نیز جذب کنم که این موفقیت بیانگر توان مدیریت معلولان است و با جرات اعلام می کنیم مشکل معلولان مسائل اقتصادی نیست بلکه مدیریتی است و با تغییر نگاه مدیران و عزم جدی برای حل مسائل می توان کارهای بزرگی کرد.

وی تصریح کرد:روزی که کانون شکل گرفت هیچ کسی حمایت نکرد و مانع تراشی هم کردند اما امروز با آزاد شدن این انرژی قادریم مشکلات معلولان را حل کنیم و به معیشت و اشتغال و مسکن آنها هم رسیدگی کرده ایم و در مسیر عضویت در مجامع بین المللی هستیم تا تجارب خود را به جهان عرضه کنیم.

این کارآفرین برتر بیان کرد: هزینه های فیزیوتراپی معلولان سنگین است و بسیاری قادر به تامین این هزینه مستمر نیستند لذا تصمیم گرفتیم با کمک خود معلولان مرکزی را راه اندازی کنیم تا خدمات توانبخشی با هزینه کم و یا رایگان به افراد داده شود.

وی یادآورشد:معلولان حاضر نیستند هیچ کمک بلاعوضی بگیرند و به جایگاه آنها جسارت شود اما آنقدر توانایی دارند که انتظار دارند درمسئولیت ها و مدیریت های اجرایی بکار گرفته شوند و ظرفیت خود را نشان دهند.

موسوی گفت: دولت باید از معلولان توانمند و باتجربه برای حل مشکلات این گروه مشاوره بگیرد و نتیجه کار را ببیند و امرو با قاطعیت اعلام می کنیم سازمان بهزیستی باید توسط معلولان اداره شود و ما قادریم بخوبی مسائل معلولان را مدیریت کنیم.

وی گفت: چالش های اجتماعی را بخوبی تشخیص می دهیم و راه درمان آن را می دانیم و امیدواریم بستر حضور معلولان در جایگاههای تصمیم گیری فراهم شود تا مشکلات معلولان با سرعت بیشتری مرتفع شود.

موسوی بیان کرد: معلول و خانواده معلول باید آناتومی بدن را بشناسد تا در سالمندی دچار مشکل نشود و با توجه به گرانی وسایل توانبخشی امیدواریم بتوانیم بزودی با کمک معلولان واحد تولید وسایل مورد نیاز معلولان را راه اندازی و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهیم.