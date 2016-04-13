هیئت اقتصادی قرقیزستان از واحدهای تولیدی مازندران بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار ایسیکول عصر چهارشنبه از شرکت فولاد بهمن سوادکوه و برخی از واحدهای تولیدی استان بازدید کردند.

سفر هیئت اقتصادی استان ایسیکول قرقیزستان به سرپرستی استاندار این استان از صبح چهارشنبه به مازندران شروع شد. هیات اقتصادی هشت نفره استان ایسیکول قرقیزستان به سرپرستی آکیبایف استاندار این استان به مدت سه روز از ۲۵ تا ۲۷ فروردین از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درمانی، اقتصادی، تولیدی و گردشگری مازندران بازدید می کنند.

ملاقات با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مازندران بازدید از شرکت فولاد بهمن، بازدید از گل و گیاه آقای قلی زاده اوجی‌آباد، بازدید از واحد کشتارگاه مرغ پرستو برنامه‌های اولین روز حضور هیئت قرقیزستانی در مازندران است.

بازدید از مرکز رادیو لوژی وبیماریهای خاص (بیمارستان امام) و مرکز ناباروری خانم دکتر شهیدی، بازدید از شرکت سیمان نکا، بازدید از مجتمع خوراک دام، طیور و آبزیان آقای کابلی، بازدید از ماشین‌سازی بادله را از برنامه‌های دومین روز این هیئت در مازندران است.

هیئت اقتصادی قرقیزستان در سومین روز حضورشان با دکتر فلاح استاندار مازندران دیدار و تفاهم‌نامه امضاء خواهند کردند و در ادامه از مجتمع گردشگری دشت نور بازدید و راهی تهران خواهند شد.