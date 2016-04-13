احداث پروژه بزرگ خانه کشتی زمینه ارتقاء ورزش در جنوب شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه پس از بازدید از پروژه هاي كندرو نواب، بازسازي ميدان منيريه، مسجد حضرت ولي عصر(عج)، بازسازي ميدان حسن آباد، خانه كشتي، ميدان راه آهن، مسجد پنبه چي، باغ راه شيخ محمدي، بوستان بزرگ تبسم، مجموعه توانمند سازي بهاران و سرويس بهداشتي LSF بوستان تهراني به عنوان پروژه هاي شاخص عمراني جلسه بررسي و نظارت برگزار شد.

در این نشست محمد شیری مدير كل هماهنگي فني وعمراني مناطق ابتكار شهرداري منطقه ۱۱در به كارگيري مدل جديد اجرايي كمك به ساخت مساجد ، احداث پروژه بزرگ خانه كشتي به عنوان يكي از موفقيت هاي بزرگ که نقش قابل توجهي در ارتقای سطح ورزش كشتي جنوب شهر تهران ايفا مي كند و همچنین بازسازي ميادين منيريه و راه آهن را مورد توجه قرار داد.

شاه حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۱ با اشاره به پروژه بوستان بزرگ تبسم كه فاز اول آن در فروردین ماه ۹۵ به بهره برداري رسيده؛ گفت:احداث این بوستان يكي از نقاط توسعه منطقه ۱۱ بوده كه فاز ۲ آن نيز در حال انجام است.

به گفته شاه حسینی بوستان بزرگ تبسم به مساحت حدود ۷ هكتار در ارتقای سرانمه فضای سبز مرکز و جنوب تهران و همچنین خدمات تفریحی و گردشگری به شهروندان مناطق ۱۱ و ۱۶ بسيار موثر خواهد بود.

او همچنین در تشریح مدل جدید ساخت مساجد در سطح منطقه ۱۱ گفت: در اين مدل جديد اجرايي از حداكثر توان و ظرفيت هاي اجتماعي خيرين ،هيئت امنا و شهروندان محلات استفاده مي شود و احداث مساجد رضوي و امام محمد باقر (ع) نيز از ديگر مساجدي است كه در سال ۹۴ در قالب كمك به مساجد انجام شده است.

در این نشست تلاش جهت توليد نوعي ملات ترميم كننده ي آسفالت كه به صورت تخته ماله اي در سطح معابر آسفالتي صورت خواهد گرفت؛ قدمي بزرگ در ارتقای نگهداشت شهر عنوان شد و همچنين ابتكارات و نو آوري هاي فني در جهت بهبود كيفيت و كاهش هزينه مورد توجه قرار گرفت.