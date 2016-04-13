  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸:۴۳

استاندار مازندران:

پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران تشکیل شود

پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران تشکیل شود

ساری - استاندار مازندران بر راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری در استان، با اشاره به این‌که اقدامات ستاد تسهیل از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، یادآور شد: سرمایه‌گذاری در استان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها باید تسهیل شود و موانع پیش روی تولید با اعمال حمایت‌های قانونی رفع گردد.

 وی با اشاره به این‌که اقدامات ستاد تسهیل از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، یادآور شد: سرمایه‌گذاری در استان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها باید تسهیل شود و موانع پیش روی تولید با اعمال حمایت‌های قانونی رفع شود.

استاندار بابیان این‌که هدف غایی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و شکوفایی اقتصادی کشور است، تصریح کرد: تقویت تولید نیازمند همکاری و حمایت همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک‌های عامل است و در این مسیر نباید بوروکراسی اداری را در برابر تولید قرارداد.

ربیع فلاح، افزود: در خصوص رفع موانع تولید باید به نحوی عمل شود که بازگشت واحدهای نیمه فعال و غیرفعال به چرخه تولید تسریع شود.

مقام عالی دولت در استان، بر راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به اعلام صندوق بین‌المللی پول، در آینده نزدیک شاهد رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم خواهیم بود و در سالی که از سوی رهبری معظم انقلاب به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است، مشکلات واحدهای تولیدی باید با نگاه مساعدت و کمک مورد ملاحظه قرار گیرد.

استاندار با اشاره به این‌که بنده شخصاً به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت کاهش مشکلات تولید هستم و سال ۹۵ به‌مثابه اتاق جنگ است و همه مدیران باید در حالت آماده‌باش باشند، عنوان کرد: موضوعی مهم‌تر از تولید و اقتصاد در شرایط فعلی نداریم و فرامین مقام معظم رهبری در این راستا باید محقق شود.

در این جلسه مشکلات بانکی بیمارستان نیک درمان آمل، شرکت چاپ توحید بابل، جوجه یک‌روزه پویا طبرستان، واحد صادراتی میوه و تره‌بار رحیمی،  شرکت فرآورده‌های لبنی یانه سر، شرکت لاویسان و شرکت صنایع‌دستی دیو بند موردبحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در جهت رفع موانع تولید این شرکت‌ها اتخاذ شود.

کد مطلب 3598182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها