به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که برای جلوگیری از فعالیت های غیر اخلاقی در هر زمینه ای، وجود مجموعه ای از قوانین قاطع و تاثیرگذار ضروری است، اظهار داشت: با توجه به گستردگی شهر تهران و اداره و نظارت کیفیت فعالیت های شکل گرفته در این شهر باید به سراغ امر ریشه ای و مهم قانون رفت و بررسی کرد که قوانین شهری برای پیشگیری و یا کنترل مسائلی مانند ساخت و سازهای نامناسب، دستفروشی، تکدی گری و ... تا چه میزان اثرگذار هستند.

وی افزود: به عنوان نمونه، زمانی که مالکین در ساخت و سازهای خود از اجرای بایدها و نبایدها سرپیچی می کنند مطلع هستند که بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مقدار مشخصی هزینه و جریمه برای این قبیل تخلفات مشخص شده و چون این مبلغ، رقم ناچیزی است متخلفان ترجیحشان انجام تخلف و پرداخت جریمه برای رسیدن به هدف است.

پیرهادی با بیان این که در شهر تهران به جای بالا رفتن فرهنگ ساخت و ساز هر روز بر تعداد متخلفین این امر افزوده می شود،گفت: اگرچه نیروهای زحمتکش شهربان در این میان مشغول نظارت و بازرسی فعالیت های بساز و بفروش ها و مالکین ساختمان ها هستند، اما به دلیل همان جریمه اندک قانونی، مالکین فکر می کنند که اگر خوان شهربان را به هر ترتیبی پشت سر بگذارند می توانند به هدف خود نزدیک تر شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که باید با فرهنگ سازی درست ایده تخلف را از ذهن مردم پاک کرد، توضیح داد: نکته مهم و اساسی در این میان این است که با وجود انجام وظیفه درست شهربانان اگر اعمال قانون با قدرت انجام نشود و اخلاق رعایت نگردد هیچ مشکلی حل نخواهد شد و نتیجه آن اضافه شدن پرونده های تخلفاتی در شعبه ها و عادی شدن رویه تخلف در میان جامعه است.

وی ضمن قدردانی از نیروهای شهربان شهرداری تهران اظهار کرد: سیر طبیعی فعالیت شهربانان عزیز ما، کار اخلاق مدارانه و قانونمندانه است و باید توجه کرد که در انجام این کار خطیر، هیچ گونه خلاف و سرپیچی صورت نگیرد که البته ما تاکنون به ندرت شاهد این اتفاق بودیم.

پیرهادی درباره مسئله سدمعبر و مشکلاتی که در سال های اخیر در ارتباط با این امر در تهران رخ داده است، گفت: اگرچه سدمعبر در اسلام جایز نیست اما باید ملاحظه کرد که اسلام توصیه های دیگری نیز دارد و آن رعایت حقوق انسانی و توجه به مسائل شرعی است.

وی افزود: همه ما مطلع هستیم که دستفروشی از مشاغلی است که عموماً در مواقع اضطرار انتخاب می شود و فرد دستفروش، انسان مضطری است که بدون شک از باب نیاز مالی و تامین معاش اقدام به این عمل می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مجموعه حاکمیت و دولت به معنای عام موظف است درباره اشتغال و تامین معاش و هزینه زندگی مردم به صورت جدی تری وارد عمل شود و تامین نیازهای ضروری زندگی را برای افراد بی بضاعت تسهیل کند.

پیرهادی با تاکید بر این که اعمال قانون حق قانونی هر شهربان و از وظایف خطیر مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: با توجه به این که امروز مردم برای تامین معاش خود و خانواده خود دچار سختی ها و مشکلات بسیاری هستند باید تدبیری اندیشیده شود تا با ترویج تعادل و تعامل میان شهرداری و نهادهای دولتی و هماهنگی لازم را برای از بین نرفتن نتیجه اقدامات یکدیگر ایجاد کرد.