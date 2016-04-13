به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تباکی عصر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان گلوگاه افزود: حمایت از سرمایهگذاران سطح شهرستان و سرمایهگذاران جدید که دعوت میشوند تا از رکود اقتصادی و بازار جلوگیری شود.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایهگذاران وظیفه اصلی ما است وادارات مرتبط نیز چون بنای ما بر حمایت است اگر مشکلی وجود دارد بدون هماهنگی دادستان و فرمانداری علیه سرمایهگذاران اقدام نشود و باید حمایت همهجانبه باشد.
تباکی گفت: سال جدید باهدف تحقق شعار سال در دستور کار باشد که در همین راستا ستاد توسعه شهرستان شکلگرفته است تا کارهای خوب انجام شود.
وی با تأکید بر حضور منظم مدیران دستگاه اداری در جلسات افزود: بینظمی از مدیران در سال جدید پذیرفته نیست و مسئولان دغدغه نظم و انضباط داشته باشند.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلوگاه نیز با اشاره با اقامت ۱۲ هزار گردشگر و مسافر در این شهرستان در ایام عید گفت: ظرفیتهای بسیار عالی در شهرستان وجود دارد که باید با شناسایی آن در جذب گردشگر وارد شویم.
حسین یوسفی با اشاره به ثبت ۳۲ اثر میراث فرهنگی این شهرستان در کشور گفت: شهرستان گلوگاه دارای جاذبههای گردشگری و میراثی فراوان است که از مهمترین آن میتوان به حمام ریحانآباد اشاره کرد که در حال بازسازی و مرمت است و در نظر داریم بهزودی به موزه مردمشناسی تبدیل شود.
وی افزود: دریای آرام گلوگاه، توسکا چشمه، خربزه چشمه مهدیرجه و جنگل مشی ازجمله مناطق نمونه گردشگری شهرستان گلوگاه هستند که ۹۰ درصد کارهای زیرساختی دریای آرام گلوگاه به اتمام رسیده و در خربزه چشمه نیز به دلیل اینکه در اراضی منابع طبیعی واقعشده در حال رایزنی با این اداره هستیم و توسکا چشمه نیز تحویل موقت به شهرداری شد.
وی گفت: فقدان اماکن اقامتی، عدم بازارچه محلی و آموزش ازجمله مشکلات ما در بخش گردشگری و میراث شهرستان است.
