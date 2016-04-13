هزاران تروریست از ترکیه به خاک سوریه وارد شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی،‌ ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد افزایش تدریجی شمار تروریستهای وابسته به داعش را عامل تهدیدکننده پیمان آتش بس در کشور سوریه دانست.

نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با دور دیگری از مذاکرات صلح [سوریه] برگزار شد، دومین نشستی است که از آغاز آتش بس در سوریه - ماه فوریه- برگزار می شود.

در حالیکه وضعیت آتش بس در کشور جنگ زده سوریه همچنان ضعیف و ناپایدار است، استفان دی میستورا در کنفرانس ویدئویی خود خطاب به اعضای شورای امنیت از تشدید [درگیریها] در استان حلب و بخشهایی از استان حماه و دمشق ابراز نگرانی کرد.

ویتالی چورکین در پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت در گفتگو با خبرنگاران گفت که دی میستورا تأیید کرده است جبهه النصره «یک حمله تهاجمی را در منطقه حلب» علیه نیروهای سوری آغاز کرده بود. وی خاطر نشان ساخت که در این نشست، ‌برخی از اعضای شورای امنیت نگرانی خود را از افزایش شمار تروریستها در حلب و تأثیر آن بر آتش بس سوریه بیان کرده اند.

روز دوشنبه ارتش روسیه اعلام کرد که مطابق [گزارش] سرویس امنیتی این کشور، حدود ده هزار تروریست حلب را محاصره کرده اند و در حال آماده سازی نیروها برای یورش به این شهر هستند. مسکو همچنین هشدار داد که ترکیه از طریق مرز خود به ارسال نیرو و تسلیحات به جبهه النصره در سوریه ادامه می دهد.

اما سامانتا پاور،‌ نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، هشدارهای روسیه و اعضای سازمان ملل در خصوص افزایش نیروهای تروریستی در حوالی حلب را به اشتباه تفسیر کرده و به خبرنگاران گفت که «طرحهای سوریه برای آغاز یک حمله تهاجمی متقابل به حلب زنگ خطر را برای آمریکا به صدا در می آورد».

چورکین در واکنش به اظهارات این نماینده آمریکا گفت که همه بایستی برای پیشبرد فرآیند سیاسی [در سوریه] تلاش کنند و این دو متحد نزدیک- واشنگتن و آنکارا – لازم است مطمئن شوند که قلمرو ترکیه برای نقل و انتقال [تجهیزات و نیرو] به تروریستها مورد استفاده قرار نگیرد. وی در ادامه افزود: «تنها طی چند روز گذشته هزاران تروریست از ترکیه به خاک سوریه وارد شدند که بسیاری از آنها به منطقه حلب روانه گشته اند».