۲ درخواستی که الجبوری در دیدار با فواد معصوم مطرح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، یک منبع در پارلمان عراق اعلام کرد که سلیم الجبوری رئیس پارلمان به دیدار فواد معصوم رئیس جمهور عراق رفته است.

بر اساس این گزارش این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفت: سلیم الجبوری از فواد معصوم رئیس جمهور عراق درخواست خواهد کرد که پارلمان منحل شود و انتخابات زودهنگام برگزار گردد.

به گفته این منبع پارلمانی، سلیم الجبوری پس از اینکه جلسه پارلمان را به فردا موکول کرده است به اتفاق آرام شیخ محمد معاون دوم خود به نزد فواد معصوم حرکت کرده است تا با معصوم دیدار و گفتگو کند و با توجه به تحصن نمایندگان در داخل پارلمان و درخواست آنها برای کنار زدن روسای سه گانه عراق رایزنی کند.

این منبع تاکید کرد: الجبوری از معصوم می خواهد که پارلمان را منحل کند و دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام کند.

پارلمان عراق امروز برای بررسی وزرای پیشنهادی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با حضور ۱۷۴ نفر از نمایندگان جلسه فوق العاده ای برگزار کرد که این جلسه با تنش همراه شد.

رسانه ها همچنین از درگیری فیزیکی میان نمایندگان ائتلاف کردستان و عالیه نصیف و هیثم الجبوری خبر دادند.به گزارش رسانه ها عالیه نصیف و شوان طه دو نماینده مجلس عراق به سوی یکدیگر بطری پرتاب کردند.

در همین حال نمایندگان تحصن کننده در داخل پارلمان از ادامه تحصن تا زمان تغییر روسای سه گانه این کشور خبر دادند.

شایان ذکر است برخی نمایندگان پارلمان عراق پس از این که روز گذشته رای گیری درباره اسامی ارائه شده از سوی حیدر العبادی به پنجشنبه موکول شده بود در اعتراض به روند اوضاع دست به تحصن زده بودند.