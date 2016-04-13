۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

در سال ۹۴ رقم خورد؛

سهم ۸۰ درصدی کرج از ورزشکاران سازمان یافته استان البرز

کرج- رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج از سهم ۸۰ درصدی این شهرستان در تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان البرز در سال ۹۴ خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ افشاری درنخستین نشست هیئت های ورزشی شهرستان کرج که عصر امروز چهارشنبه برگزار شد اظهار کرد: در سال گذشته از مجموع ۱۳۷ هزار نفری که در این استان بیمه ورزشی شده اند ۱۰۹ هزار نفر سهم شهرستان کرج بوده است.

وی افزود: این سهم قابل توجه نشان از ظرفیت های بالای شهرستان کرج در حوزه ورزش البرز دارد و اثربخشی این کلانشهر را در رشته های مختلف ورزشی نشان می دهد.

افشاری با بیان اینکه در سال گذشته تلاش کردیم روحی تازه به کالبد ورزش کرج بدمیم گفت: با حمایت های اداره کل ورزش استان و همکاری هیئت های استانی ۲۶ هیئت ورزشی در این شهرستان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: فراهم کردن دفتر اداری برای هیئت ها و ایجاد چارت تشکیلاتی از دیگر اقدامات مهم ورزش شهرستان کرج در سال گذشته بوده است.

رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان کرج برگزاری لیگ های شهرستانی و توجه ویژه به شهرهای اقماری را دو ماموریت مهم هیئت های ورزشی کرج عنوان کرد و گفت: اداره ورزش و جوانان شهرستان در حد توان حمایت مالی را از این برنامه ها خواهد داشت.

افشاری در پایان تدوین تقویم ورزشی شفاف و عمل به آن را برای ورزش کلانشهر کرج یک ضرورت دانست و گفت: این انتظار می رود تا با تلاش هیئت های ورزشی کرج در سال ۹۵ شاهد رونق بیشتر فعالیت های ورزشی و افزایش ورزشکاران سازمان یافته باشیم.

