به گزارش خبرنگار مهر، سری سوم این برنامه تلویزیونی ورزشی چهارشنبه شب گذشته با پخش آخرین برنامه خود به پایان رسید و قرار است با تغییراتی در محتوا و شکل اجرایی دوباره میهمان خانه البرزی ها شود.

تهیه کننده برنامه تلویزیونی سکو در این ارتباط به خبرنگار مهرگفت: خوشبختانه برای سومین سال پیاپی این برنامه تهیه و پخش شد و ما در فرصت یک ساعته هفتگی موضوعات و مسائل مهم ورزش استان البرز را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.

مهران جوادی نیا افزود: این برنامه در سال ۹۴ از حیث کیفی و جذب مخاطب سیر صعودی داشت و به گواه آمارها یکی از برنامه های پربیننده شبکه استانی البرز محسوب می شد.

وی با بیان اینکه برنامه سکو در ارزیابی های صورت گرفته در جمع برنامه های برتر شبکه های استانی در حوزه ورزش است گفت: بهره گیری از عوامل مجرب و نیروهای متخصص سبب شد این برنامه جایگاهی مناسب در تولیدات استانی رسانه ملی داشته باشد.

جوادی نیا بررسی عملکرد هیئت های ورزشی استان البرز، پیگیری موضوعات روز ورزش استان و رصد فعالیت ورزشکاران را از محورهای کاری این برنامه تلویزیونی برشمرد و گفت: در سری جدید برنامه تلاش می کنیم پیگیر وعده ها و برنامه های برزمین مانده ورزش استان شویم.

تهیه کننده برنامه ورزشی سکو تقویت پرسشگری و نقادی برنامه را یکی از شاخصه های سری جدید برنامه دانست و گفت: در کنار این مهم اجرای برنامه در فضاهای شهری و در میان مردم را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

وی در پایان با قدردانی از جامعه ورزش استان و حمایت های مدیران صداوسیمای مرکز البرز گفت: رسانه ها نقشی بی بدیل در بیان نارسایی ها و حرکت در مسیر مرتفع کردن آنها دارند و امیدوارم در دوره جدید تولید و پخش این برنامه بتوانیم حضوری موثر تر در ورزش استان البرز داشته باشیم.