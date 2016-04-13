امیدواریم نشست استانبول برای تقویت وحدت دنیای اسلام راهگشا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل زا پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه و پیش از ترک تهران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی در استانبول در جمع خبرنگاران اظهارداشت: تروریسم ، افراط گرایی و فرقه گرایی را از معضلات کنونی جهان اسلام است.

وی با اشاره به اجلاس سران کشورهای اسلامی در استانبول تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است در این نشست برای رفع اختلافات و تقویت وحدت در دنیای اسلام و بویژه در زمینه هماهنگی برای مبارزه با تروریسم ، بحث های راهگشایی مطرح شود.

اجلاس سران کشورهای اسلامی از اینکه همه کشورهای اسلامی را مخصوصا در شرایط امروز دنیای اسلام ، دور یک میز جمع می کند ، حائز اهمیت است.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلاتی که تروریسم ، افراط گرایی و فرقه گرایی و همچنین تجاوز برخی کشورها به کشورهای دیگر ایجاد کرده، گفت: وحدت میان امت اسلامی و رفع اختلافات در جهان اسلام و مهمتر از همه حمایت از ملت مظلوم فلسطین و احقاق حقوق آنان ، از اهداف مهم سازمان همکاری اسلامی است.

روحانی تاکید کرد: مشکل افراطی‌گری و تروریسم با همکاری همه کشورها قابل حل و فصل است.

رئیس جمهور با تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه خشونت و افراطی گری ، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران و بویژه دولت یازدهم، یکی از شعارهای اصلی در حوزه روابط خارجی را مسأله جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری قرار داده و در دنیای اسلام، مبارزه با تروریسم را همواره به طور جدی دنبال کرده است.

روحانی با تاکید بر اینکه تهران امیدوار است در نشست استانبول ، گام موثری در مبارزه با تروریسم برداشته شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در عمل به درخواست کمک و مساعدت هر دولت و ملتی که در حال مبارزه با تروریسم است، پاسخ مثبت داده است.

رئیس جمهور، دیدار و گفت وگو با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس سران کشورهای اسلامی در ارتباط با مسایل منطقه و دوجانبه را از جمله برنامه های این بخش سفر خود به ترکیه عنوان کرد.

روحانی همچنین به تشریح برنامه های سومین روز سفر خود به ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه همسایه بسیار مهمی برای ما است و طی سال‌های گذشته همواره روابط تهران - آنکارا رو به توسعه و گسترش بوده است. سومین روز سفر به برنامه دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اختصاص دارد.

رئیس جمهور به اظهارات نخست وزیر ترکیه در سفر اخیرش به تهران درباره ضرورت بهره گیری آنکارا از فضای پسابرجام اشاره کرد و افزود: ترکیه نیز باید از فضای پسابرجام استفاده کند و امیدواریم در این سفر مباحث مختلف دو جانبه و منطقه ای را با مقامات ترکیه ای دنبال کنیم.

در مراسم بدرقه رسمی رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و جمعی از وزرا و معاونان رئیس جمهور حضور داشتند.

سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌اسلامی با شعار «اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح» 26 و 27 فروردین ماه به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار می شود.

مبارزه با تروریسم و افراط گرایی از جمله مسایلی است که در دستور کار این اجلاس قرار دارد.