۲۱ هزار انشعاب برق در هرمزگان به فروش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت توزیع برق هرمزگان، عبدالصاحب ارجمند گفت: در سال گذشته با همکاری و تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت در بخش توسعه، ۵۰۳ کیلومتر شبکه برق رسانی شامل ۳۳۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۷۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شد.

ارجمند بیان کرد: در بخش فروش انرژی ۲۱ هزار انشعاب برق به فروش رسیدکه مجموع مشترکان تا پایان سال ۹۴ به ۶۱۴ هزار مشترک افزایش یافت. میزان فروش انرژی نیز در سال گذشته هفت میلیون و ۳۷۶ هزار مگاوات ساعت بود.

وی اضافه کرد: در بخش اصلاح و بهینه سازی شبکه برق نیز در سال گذشته ۸۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی و ۹۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی بهینه سازی شده است در همین مدت نیز ۹۹۶ دستگاه پست توزیع به ظرفیت ۱۷۲ مگاولت آمپر به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: تعویض ۲۸۳ کیلومتر سیم مسی به کابل خود نگهدار و تعویض یک‌هزارو ۱۶۸ کیلومتر سیم فرسوده فشار متوسط و همچنین تعمیر و بازسازی چهار هزار و ۶۴۰ پایه فرسوده فشار متوسط و ضعیف از دیگر اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در بخش اصلاح و بهینه سازی بوده است.

ارجمند بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در حوزه ای به مساحت ۶۶ هزار کیلومتر مربع عملیات برق رسانی و نگهداری از شبکه های برق رسانی را برعهده دارد. وی افزود: وجود بیش از ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در استان و پراکندگی زیاد مشترکین بویژه در مناطق ساحلی، احداث و بهره برداری از شبکه ها و تاسیسات را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

ارجمند ادامه داد: شرایط آب و هوایی استان بخصوص در مناطق ساحلی به گونه ای است که به علت وجود رطوبت همراه با املاح نمکی، شبکه های موجود بیش از حد دچار فرسودگی می شود و عمر مفید آنها کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه گفت: این شرکت هم اکنون وظیفه بهره برداری از ۲۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر شبکه توزیع برق و ۲۲ هزار دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت ۳ میلیون مگاولت آمپر را برعهده دارد که ۶۱۴ هزار مشترک در سراسر استان از خدمات این شرکت استفاده می کنند.