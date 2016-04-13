عزیز فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه ساماندهی منطقه کوکبیه شهر شازند اظهار داشت: در این منطقه وجود معاون شن و ماسه باعث ایجاد گودال های عظیم شده که همین موضوع ظرفیت های گردشگری این منطقه را تحت الشعاع قرار داده است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیت گردشگری این منطقه، اظهار کرد: این منطقه می تواند یکی از منطقه های مناسب گردشگری در استان تبدیل شده و با بهره برداری از آن به عنوان یک سایت گردشگری، در ایجاد اشتغال برای این شهر زمینه مناسبی فراهم شود.

فیلی با بیان اینکه این فعالیت معادن شن و ماسه و گودال های ایجاد شده همراه آب انباشته شده خطراتی را برای اهالی این منطقه و شهر در پی دارد، افزود: منطقه کوکبیه احتیاج به ساماندهی دارد تا با همکاری دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری، منابع طبیعی و راه و شهرسازی تبدیل به یک منطقه گردشگری شود و از آن استفاده بهینه انجام پذیرد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به واگذاری این منطقه به شهرداری شهر شازند برای تبدیل آن به سایت گردشگری، اظهار کرد: با تبدیل این منطقه به یک سایت گردشگری خطراتی که در حال حاضر آن را تهدید می کند برطرف خواهد شد.

گفتنی است واگذاری منطقه کوکبیه شازند به شهرداری این شهر، زیرسازی، آسفالت و گذاشتن پل در جاده اکبرآباد به قدمگاه با همکاری دهیاری و راه و شهرسازی و واگذاری مدیریت مسکن مهر شهر شازند به شهرداری این شهر از مصوبات این جلسه بود.