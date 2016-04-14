معرفی ۱۰ کتاب شعر برای مطالعه/ عاشقانه ای که مختارپور معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین «نشست تخصصی کتابخوان شعر» عصر چهارشنبه ۲۵ فروردین با حضور جمعی از شاعران ادبیات آئینی و انقلاب اسلامی و به میزبانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در محل سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی تهران در پارک شهر برگزار شد.

در این برنامه که اجرای آن را میلاد عرفان پور شاعر جوان برعهده داشت، هر یک از شاعران با معرفی یک مجموعه شعر که مورد پسند آنها بوده است، به حاضران و علاقه مندان به مطالعه ضمن برشمردن برخی ویژگی های این آثار، فرازهایی از مطالب این کتابها و یا شعرهایی از آنها را برای حضار قرائت می کردند.

محمدمهدی سیار شاعر جوان و برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نخستین کسی بود که پشت تریبون نشست تخصصی کتابخوان شعر قرار گرفت. سیار، کتاب «گاهی حواست نیست» نوشته علی داوودی از انتشارات شهرستان ادب را برای مطالعه به علاقمندان کتابخوانی معرفی کرد.

به گفته این شاعر، مهمترین ویژگی کتاب یاد شده ایجاز در شعرهای آن است طوری که علی داوودی توانسته با شعرهای بسیار کوتاه خود را به عنوان یک «حکیم – شاعر» به مخاطب معرفی کند.

سیار همچنین از غافلگیری های زبانی و اندیشگی در شعرهای کتاب «گاهی حواست نیست» به عنوان یکی دیگر از مزیت های این اثر برای بدست گرفتن توسط مخاطب یاد کرد.

حمیدرضا شکارسری دیگر شاعر حاضر در این جلسه کتاب «از نتایج سحر» تالیف محمدرضا سنگری از انتشارات سوره مهر را با خود به نشست کتابخوان آورده بود و در بیان ویژگی های این اثر به سوابق پژوهشی سنگری و تسلط او بر زبان و ادبیات فارسی و در عین حال روان و همه فهم بودن این اثر پرداخت.

به گفته شکارسری کتاب «از نتایج سحر» بر خلاف بسیاری از متون پژوهشی در حوزه ادبیات فاقد ظرفیت چندخوانی است و در عین حال به صورتی بسیار غیرجانبدارانه نوشته شده است.

محمود اکرامی فر دیگر شاعر آئینی سرا، کتاب «دست خون» تالیف علیمحمد مودب از انتشارات شهرستان ادب را برای مطالعه به کتابخوان ها معرفی کرد و در بیان ویژگی های این اثر گفت «دست خون» منظومه ای است در قالب چهارپاره که در نهایت سادگی و صمیمیت سروده شده است. این شعر صد درصد بومی است و از ویژگی های آن می توان به آشنایی زدایی با ترکیب بندی های جدیدی که مودب در آن بکار برده است، یاد کرد.

همچنین به گفته اکرامی فر استفاده از اسطوره های دفاع مقدس، ضرب المثل های مردمی، پایان بندی شاعرانه از دیگر ویژگی های منظومه «دست خون» است.

فریبا یوسفی هم در نشست امروز کتابخوان، مجموعه شعر «لحظه جهان» سروده قربان ولیئی از انتشارات نیستان را اثری درخور توجه و شایسته مطالعه دانست و با ذکر اینکه شعرهای این کتاب، کهنگی ناپذیرند چون با روح و روان افراد سروکار دارند، گفت: از شروع این کتاب با غزلی است که ردیف آن «به بخش» است که خود نوعی کشش برای مطالعه ایجاد می کند.

ناصر فیض شاعر و طنزپرداز هم کتاب «دانشگاه -نامه» سروده عباس احمدی از انتشارات شهرستان ادب را یک مجموعه شعر طنز بسیار مناسب برای مطالعه توسط جوان ها خواند و با اشاره به برداشت های نامناسبی که از طنز در جامعه وجود دارد، افزود: اجحاف است اگر فکر کنیم تنها وظیفه طنز، انبساط خاطر است. اتفاقا بعضی وقت ها کار طنز انقباظ خاطر است!

به گفته وی، عباس احمدی در کتاب «دانشگاه – نامه» از کشیده شدن زبان طنز به نوعی شلختگی جلوگیری کرده و با نگاه تیزبین توانسته است مسائل مبتلابه فضای دانشگاهها را به زبان طنز بیان کند.

علی محمد مودب شاعر و از مسئولان موسسه شهرستان ادب هم در این نشست کتاب «عشق ناگهان است» سروده افسانه غیاثوند از انتشارات سوره مهر را برای مطالعه به علاقه مندان کتابخوانی معرفی کرد و با اشاره به اینکه قالب شعرهای این مجموعه، سپید است، گفت: امروزه با پدیده سپیدسرایی به شکل گسترده ای روبرو هستیم و هزاران نفر از جوانان ما در این قالب شعر می گویند اما متاسفانه اهمیت این پدیده نادیده گرفته می شود.

وی با ذکر اینکه نیت شعر سپید و نو این است که همین امروز را ببیند، آن را یک ویژگی مثبت برای این نوع شعر خواند و در عین حال گفت: شعر سپید البته امکان رفتن از زمین به آسمان را هم دارد و می تواند از واقعیت، عینیت و هستی ما به سمت نوعی تعالی گرایی حرکت کند.

اسماعیل امینی شاعر و مدرس زبان و ادبیات فارسی در نخستین نشست تخصصی کتابخوان شعر، مجموعه شعر «نرگس هنوز» سروده محمد حسین مهدوی (م. موید) را به کتابخوان ها را معرفی کرد و با اشاره به اینکه کتاب یاد شده منتخبی است از اشعار این شاعر، تاکید کرد که «نرگس هنوز» برای مخاطب عام سروده نشده و مخاطبان حرفه ای شعر و در واقع خواص باید آن را مطالعه کنند.

وی همچنین با ذکر این نکته که مطابق تعریف شاعر این مجموعه، شعر باید بدیع باشد اما با نگاهی که او (م. موید) دارد یعنی ناگهانی، نو، زیبا و راست باشد.

علی داوودی از شاعران انقلاب و از مسئولان شعر حوزه هنری هم در این جلسه کتاب «جلسه شعر» تالیف اسماعیل امینی را برای مطالعه به جوانها معرفی کرد و با ذکر این نکته که ما به همان نسبت که شاعر داریم، منتقد و کارشناس شعر که اهل فن باشند و بی غرض و مرض و با دغدغه ادبیات به شعر بپردازند، نداریم، گفت: کتاب «جلسه شعر» برآمده از آسیب شناسی این آفت ها در روزگار امروز شعر ایران است.

به گفته داوودی ساختار کتاب یاد شده به گونه ای است که اگر کسی همه آن را بخواند و حتی اگر کسی یک صفحه از آن را بخواند، هر یک به سهم خود بهره لازم را از این مطالعه خواهند برد.

میلاد عرفان پور شاعر هم که خود اجرای این نشست را برعهده داشت، کتاب «تار و پود» نوشته سید مهدی موسوی از شاعران قمی را که اثری است درباره مهارت هایی که یک شاعر برای سرایش شعر نیاز دارد، به علاقه مندان کتابخوانی معرفی کرد.

جامعیت نسبی، کاربردی و کارگاهی بودن شعرها، استفاده شاعر از شاهد مثال های شعر امروز برای بحثش و پرداختن به موضوعات متأخر همانند قالب غزل – مثنوی، از ویژگی هایی بود که عرفان پور برای کتاب «تار و پود» برشمرد.

پایان بخش این نشست سخنان کوتاه علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور بود که به همراه تعدادی از معاونین و مدیران این مجموعه، میزبان نخستین نشست تخصصی کتابخوان شعر را برعهده داشتند. او نیز در زمان کوتاهی که در اختیار داشت به معرفی یک اثر برای مطالعه به حاضرین پرداخت و با اشاره به کتابهای زیادی که بعد از سرایش منظومه لیلی و مجنون توسط نظامی، در جای جای ایران و توسط شاعران و مولفان متعدد منتشر شده است اثری از میرزااحمد سند با عنوان «چاه وصال» را که حسن ذوالفقاری آن را تدوین کرده است، برای مطالعه معرفی کرد. داستان این کتاب از آنجا آغاز می شود که یک روز خانواده های لیلی و مجنون به صورت جداگانه به یک عروسی دعوت می شوند و پدر و مادر این دو عاشق برای اینکه آنها در این مراسم عروسی یکدیگر را نبینند، بی خبر از همدیگر هر دو را درون یک چاه می اندازند و به این ترتیب برخلاف میلشان این دو عاشق پاک باخته را به وصال همدیگر می رسانند.

در خاتمه این نشست با اهدای تندیس و یک شاخه گل به هر یک از شاعرانی که کتابی را به علاقه مندان به مطالعه معرفی کرده بودند، تقدیر شد.