تمدید مدت زمان رأی گیری انتخابات سوریه تا ۱۲ شب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کمیته عالی قضائی انتخابات سوریه با صدور بیانیه از تمدید زمان رأی گیری در همه مراکز خبر داد.

بر اساس این گزارش در بیانیه این کمیته تصریح شده است: با توجه به استقبال شدید مردم، این کمیته تصمیم گرفت تا مدت زمان رأی گیری را ۵ ساعت افزایش دهد و تا ساعت ۱۲ شب در تمامی مراکز تمدید کند.

از سوی دیگر نبردهای ارتش سوریه با تروریست های در میدان جنگ ادامه دارد.در عرصه میدانی و همزمان با برگزاری انتخابات در سوریه نیز، درگیری های نیروهای ارتش سوریه با تروریست های تکفیری داعش در حومه شرقی حمص با شدت ادامه دارد.

همچنین تروریست های داعش روستای المسعودیه در حومه شرقی حمص را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.

در همین راستا روستای باشمره در شهر عفرین واقع در شمال حلب هدف حملات خمپاره ای تروریست های جبهه النصره قرار گرفت.

در درگیری های تروریست های داعش با گروه های مسلح در شهر جرابلس یکی از مسئولان این گروه تکفیری به نام «ابو حدید» به همراه ۶ نفر دیگر از اعضاء این گروه تکفیری کشته شدند.

همچنین داعش یک مرکز تجمع گروه های مسلح در حومه شمالی حلب را با موشک هدایت شونده هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن ۱۱ نفر از آنها شد.