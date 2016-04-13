به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب الله لبنان در محکومیت ترور «فتحی زیدان» مسئول جنبش «فتح» فلسطین در شهر صیدا بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: این اقدام تروریستی جزئی از سلسله توطئه هایی است که دست های پنهان در اردوگاه های فلسطینی واقع در لبنان انجام می دهند.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: حزب الله لبنان خواستار تلاش مضاعف برای یافتن عاملان این جنایت و مجازات شدید آنها به منظور جلوگیری از تکرار جنایت های مشابه است.

حزب الله لبنان در بخش دیگری از این بیانیه از همکاری گسترده خود با ارتش لبنان به منظور مقابله با تهدیدات تروریستی در این کشور خبر داد.

گفتنی است، «فتحی زیدان» مسئول جنبش فتح فلسطین در اردوگاه پناهندگان فلسطینی موسوم به «عین الحلوه» روز گذشته در انفجار تروریستی در شهر صیدا لبنان کشته شد.