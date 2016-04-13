۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

یوفا باشگاه منچسترسیتی را جریمه کرد

کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، باشگاه منچسترسیتی را به دلیل استفاده از مواد آتشزا از سوی هواداران این تیم، جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی سه شنبه شب در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با یک گل از سد پاریسن ژرمن گذشت.

من سیتی با توجه به تساوی ۲ بر ۲ در دیدار رفت موفق شد با نتیجه مجموع ۳ بر ۲ راهی مرحله نیمه نهایی رقابتها شود.

این در حالی است که طبق اعلام یوفا، هواداران این تیم اقدام به استفاده از مواد آتشزا کرده اند که طبق قوانین انظباطی یوفا، این رفتار مستوجب جریمه انظباطی است.

یوفا تاریخ ۱۹ مه (۳۰ اردیبهشت) را زمان فرجام خواهی باشگاه انگلیسی اعلام کرده است.

