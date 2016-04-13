به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی از روز گذشته در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست حضور یافت. محمدجواد ظریف در نشست روز گذشته (سه‌شنبه) در استانبول در واکنش به طرح چهار بند ضد ایرانی و یک بند علیه حزب الله لبنان در پیش‌نویس اعلامیه اجلاس سران که از سوی عربستان سعودی و با حمایت برخی از همپیمانانش ارائه شده بود، این اقدام را برخلاف روح همبستگی اسلامی و در راستای منافع رژیم صهیونیستی خوانده و نسبت به عواقب این رویکرد مخرب هشدار داده است.

ظریف با اشاره به تجربه سوء استفاده ابزاری از سازمان همکاری اسلامی در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران عنوان کرده است: در آن مقطع آقای طارق عزیز وزیر خارجه وقت عراق، بندهایی ضد ایرانی را با حمایت تعداد معدودی از کشورهای منطقه به تصویب می‌رساند، اما ما اعتنایی به این رویکردهای ضد ایرانی نمی‌کردیم.

وزیر امور خارجه کشور مان تصریح کرد: باید از گذشته درس عبرت گرفت، ببینید الان طارق عزیز کجاست؟ رئیس دستگاه دیپلماسی با طرح این سؤال که چرا برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی همان سیاست‌های شکست خورده را تجربه می‌کنند، درباره محکوم کردن حزب الله لبنان نیز اظهار داشته است: این اقدام تنها باعث خشنودی رژیم صهیونیستی و تشویق آن می‌شود.

ظریف در سخنرانی خود در این نشست نیز ضمن تاکید بر اینکه اجلاس سران باید به دنبال تقویت وحدت اسلامی باشد، عنوان کرد: مشکلات و اختلافات بین کشورها باید از طریق گفت‌وگوهای دوجانبه حل شود نه اینکه مسائل دوجانبه را به نشست‌های چند جانبه کشاند.

وی ضمن اشاره به بهانه جویی‌های عربستان سعودی جهت سوء استفاده از حادثه حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران به دنبال اقدام تحریک آمیز سعودی‌ها، به محکومیت این حملات توسط ایران و برخورد جدی با مرتکبین این حادثه اشاره و تاکید کرد: علیرغم اقدامات مخرب برخی کشورهای عضو سازمان علیه ایران، ما همواره بهبود روابط با کشورهای همسایه و اسلامی را با اولویت دنبال کرده‌ایم.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: این در حالی است که برخی از این کشورها از صدام در جریان جنگ علیه ایران حمایت کرده و در جنایات صدام علیه مردم ایران شریک بودند.

هیئت عربستان در اجلاس با همراهی تعدادی از کشورها مانع از باز شدن بحث در خصوص این بندهای اعلامیه سازمان شده‌اند.

به گزارش مهر، پیش نویس سند فوق الذکر در جریان نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو در اسفند ماه سال گذشته در جده تدوین شده و هیئت رسمی کشورمان به دلیل عدم اعطای روادید از سوی دولت عربستان امکان حضور و مشارکت در این نشست را پیدا نکرده بود. براساس این گزارش، تصویب بندهای ضد ایرانی و ضد حزب الله لبنان نشان دهنده سوء استفاده ابزاری عربستان و برخی کشورهای همسو از سازمان همکاری اسلامی برای اهداف سیاسی مخرب خود می‌باشد که تنها باعث تضعیف جایگاه سازمان در عرصه بین‌المللی و از بین رفتن اعتبار آن نزد افکار عمومی در جهان اسلام و ایجاد و گسترش تفرقه بین کشورهای اسلامی می‌شود. قرار است نشست سران فردا و پس فردا (پنجشنبه و جمعه 26 و 27 فروردین ماه) در استانبول برگزار و حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان نیز دقایقی قبل برای شرکت در این نشست راهی استانبول شد.