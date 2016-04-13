لیست نهایی کاندیداهای اصلاح طلبان برای دور دوم انتخابات مجلس دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی گام دوم اسامی کاندیداهای لیست امید برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی کارگروه هماهنگی امور استان‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اعلام شد.

اسامی کاندیداهای لیست امید (اصلاح طلبان) برای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

استان آذربایجان شرقی

حوزه تبریز: زهرا ساعی، میرعلی اصغر موسوی، شهاب‌الدین بی مقدار، عباس عباس‌زاده (اختصاصی اصلاح طلبان)

حوزه اهر و هریس: بیت الله عبداللهی،

حوزه سراب: مجید نصرپور

حوزه شبستر: معصومه آقاپور

حوزه مراغه و عجب‌ شیر: مهدی دواتگری

حوزه مرند : کریم شافعی

استان آذربایجان غربی

حوزه ارومیه: سید هادی بهادری، مجید میلان (اختصاصی لیست اصلاح طلبان)

حوزه میاندوآب: همایون هاشمی، محمد میرزایی

حوزه ماکو: عین‌الله شریف‌پور

استان اردبیل

حوزه اردبیل: محمد فیضی

حوزه پارس آباد: شکور پورحسین

استان اصفهان

حوزه شهررضا : سمیه محمودی

حوزه سمیرم: اصغر سلیمی

استان ایلام

حوزه انتخابیه ایلام، مهران، شیروان، چرداول: جلال میرزایی

حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر و آبدانان: شادمهر کاظم‌زاد

استان تهران

حوزه دماوند: قاسم میرزایی نیکو

حوزه رباط کریم: خانعلی ابراهیم نکو

استان چهارمحال و بختیاری

حوزه اردل، فارسان و کوهرنگ: علی کاظمی

استان خراسان رضوی

حوزه تربت حیدریه،: سعید باستانی

استان خوزستان

حوزه اهواز: همایون یوسفی، جواد کاظم نسب الباجی، علی ساری

حوزه بهبهان: محمودرضا ضرغامی

حوزه ایذه و باغ ملک: طباطبایی

حوزه بندر ماهشهر،‌امیدیه، هندیجان: گل مرادی

حوزه مسجد سلیمان، لاری، هفت گل و اندیکا: ظاهری

استان زنجان

حوزه زنجان: سید افضل موسوی، کریم خان محمدی

حوزه خدابنده: احمد بیگدلی

استان فارس

حوزه شیراز: علی اکبری

حوزه داراب و زرین دشت: رضا انصاری

حوزه نیریز و استهبان: اصغر مسعودی

حوزه نورآباد و ممسنی: مسعود گودرزی

استان کردستان

حوزه سنندج، دیوان دره و کامیاران: سالار مرادی

حوزه مریوان: امید کریمیان

استان کرمانشاه

حوزه کرمانشاه: در این حوزه نظر مساعد شورای هماهنگی اصلاح طلبان بر روی هر دو کاندیدای راه یافته به دور دوم یعنی سید سعید حیدری طیب و احمد صفری است.

حوزه سنقر: محمد عمادی رستگار

استان گلستان

حوزه گرگان: نورمحمد تربیتی نژاد، نبی هزار جریبی

حوزه کردکوی، بندرترکمن و بندرگز: بهروز نورقلی‌پور

استان گیلان

حوزه رشت: محمد صادق حسنی

حوزه رودبار: منوچهر جمالی

استان لرستان

حوزه خرم آباد: سید محمد خان بیرانوندی، مرتضی محمودوند

حوزه بروجرد: فاطمه مقصودی

حوزه درود و ازنا: حسین گودرزی

استان مازندران

حوزه بابل: در این حوزه نظر مساعد شورای هماهنگی اصلاح طلبان بر روی هر دو کاندیدای راه یافته به دور دوم یعنی همت الله طاهرنیا و حسین نیاز آذری است.

استان مرکزی

حوزه اراک و کمیجان و خنداب: سید مهدی مقدسی

حوزه شازند: علی ابراهیمی

حوزه ساوه و زندیه: محمدرضا منصوری

استان هرمزگان

حوزه بندرلنگه، بستک و پارسیان: خالد زمزم نژاد

استان همدان

حوزه ملایر: علیرضا امامی

حوزه رزن: حسن لطفی

بر اساس این گزارش پیش از این فهرستی از سوی روزنامه شرق در مورد نامزد های جریان اصلاحات در دور دوم انتخابات منتشر شده بود که تکذیب شد.