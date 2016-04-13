کناره گیری اسد از قدرت راه حل بحران سوریه نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «والنتینا ماتوینکو»رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که مخالفان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه،‌ گفتمان خود را تغییر داده اند و آگاه هستند که کناره گیری بشار اسد از قدرت، مشکلات سوریه را حل نخواهد کرد.

این عضو پارلمان روسیه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: «در حال حاضر تقریباً تمام کشورها از این موضع روسیه حمایت می کنند که مشکلات سوریه از طریق جنگ حل نخواهد شد و تنها راه غلبه بر مشکلات،‌ گفتگوی جامع میان تمام طرفهای داخلی و درگیر در این مناقشه است. تنها این رویکرد می تواند ضامن موفقیت مذاکرات باشد».

ماتوینکو در ادامه افزود که بشار اسد در مقام رئیس جمهور سوریه «عملیات نیروهای دولتی علیه تروریسم را رهبری می کند» و حتی یک قطعنامه شورای امنیت بر حق مردم سوریه برای تعیین سرنوشت دولت این کشور و بشار اسد تأکید می کند.