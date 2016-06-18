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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سرانه فضای ورزشی لرستان تا سال آینده به ۶۵ سانتی‌متر می‌رسد

سرانه فضای ورزشی لرستان تا سال آینده به ۶۵ سانتی‌متر می‌رسد

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: سرانه فضای ورزشی لرستان تا سال آینده به ۶۵ سانتی متر می رسد.

علی یاور عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پیش از این سرانه ورزشی لرستان حدود ۵۱ سانتی متر بود اظهار داشت: هم اکنون این عدد به ۵۴.۳ سانتی متر است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ورزش و جوانان این است که سرانه ورزشی لرستان تا پایان سال ۹۶ به ۶۵ سانتی متر برسد، تصریح کرد: میانگین سرانه ورزشی کشور ۷۶ سانتی متر است که در برخی شهرستان های استان مانند ازنا بیش از این و برخی دیگر حدود ۳۲ سانتی متر است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه درآمدزایی اداره کل ورزش و جوانان طی سال گذشته بسیار خوب بوده است، افزود: درآمد ما در سال ۹۳، ۲۷۰ میلیون تومان بود که ۹۸ میلیون تومان برگشتی داشت اما طی سال گذشته به یک میلیارد و ۳۰۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

عزیزپور با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۳۴ نفر با تحصیلات بالا در حوزه ورزش و جوانان به استخدام به این اداره کل درآمدند، یادآور شد: اعتبار ابلاغی با سرفصل جوانان در سال گذشته برای ما ۶۶ میلیون تومان بود که ما با این هزینه کم و استفاده از درآمدهای خود توانستیم ۹۶ برنامه فرهنگی و چند سمن ایجاد کنیم.

کد مطلب 3598233

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