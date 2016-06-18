علی یاور عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پیش از این سرانه ورزشی لرستان حدود ۵۱ سانتی متر بود اظهار داشت: هم اکنون این عدد به ۵۴.۳ سانتی متر است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ورزش و جوانان این است که سرانه ورزشی لرستان تا پایان سال ۹۶ به ۶۵ سانتی متر برسد، تصریح کرد: میانگین سرانه ورزشی کشور ۷۶ سانتی متر است که در برخی شهرستان های استان مانند ازنا بیش از این و برخی دیگر حدود ۳۲ سانتی متر است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه درآمدزایی اداره کل ورزش و جوانان طی سال گذشته بسیار خوب بوده است، افزود: درآمد ما در سال ۹۳، ۲۷۰ میلیون تومان بود که ۹۸ میلیون تومان برگشتی داشت اما طی سال گذشته به یک میلیارد و ۳۰۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

عزیزپور با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۳۴ نفر با تحصیلات بالا در حوزه ورزش و جوانان به استخدام به این اداره کل درآمدند، یادآور شد: اعتبار ابلاغی با سرفصل جوانان در سال گذشته برای ما ۶۶ میلیون تومان بود که ما با این هزینه کم و استفاده از درآمدهای خود توانستیم ۹۶ برنامه فرهنگی و چند سمن ایجاد کنیم.