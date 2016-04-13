رانندگان تاکسی در قم اجازه افزایش قیمت کرایه را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی عزتی در خصوص افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در شهر قم بیان کرد: در خصوص افزایش کرایه‌ها کار‌شناسی شده و شورای اسلامی شهر نیز این افزایش را مصوب کرده است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ‌ها آگهی روزنامه شده است و باید از زمان انتشار آگهی بگذرد اظهار کرد: نرخ‌های جدید از اوایل اردیبهشت‌ماه روی تاکسی‌متر‌ها تزریق و اعمال می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم اظهار کرد: در حال حاضر تاکسی‌ها اجازه افزایش کرایه ندارد و باید با نرخ سال گذشته اقدام به جابه‌جایی شهروندان کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف کد چهار رقمی تاکسی را ثبت کرده و مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۶۶۲۸۸۰۰ و یا شماره پیامک ۳۰۰۰۵۱۳۳ اطلاع‌ دهند.

عزتی در خصوص افزایش نرخ‌ کرایه‌های تاکسی در قم بیان کرد: میانگین افزایش نرخ کرایه قم کمتر از شهرهای دیگر بوده است.

آماده باش نیروهای خدمات شهری شهرداری قم تا پایان بارندگی‌

مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی شهرداری در روز گذشته و امروز با توجه به بارندگی‌ها، اظهار کرد: از روز قبل با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و اطلاعات به دست آمده از هوا‌شناسی آمادگی کامل در سطح مناطق هشت گانه در خصوص بارندگی وجود داشت.

سیدمحسن میرهادی بیان کرد: آماده سازی تجهیزات مورد نیاز برای پیشگیری از آب گرفتگی در دستور کار قرار گرفت و لایروبی سطح انهار آماده سازی سبتیک‌ها و زیرگذر‌ها و همچنین حضور نیروهای نگهدارنده انجام شد.

وی با اشاره به اینکه بارندگی روز گذشته سیل آسا بود، اظهار کرد: شدت بارندگی زیاد و زمان کم موجب برخی آب گرفتگی داخل خیابان‌ها شد ولی هیچ مسیری مسدود نشده و آبگرفتگی‌ها به گونه‌ای نبود که موجب ایجاد اختلال شود.

مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری قم اظهار کرد: انهاری که در سطح شهر طراحی شده برای ۲۰ میلیمتر بارندگی در ۲۴ ساعت است و وقتی که زمان بارش کم و شدت بارش زیاد می‌شود شاهد پس زدگی آب از انهار در برخی نقاط هستیم که با حضور به موقع نیروهای خدماتی شهری در سطح شهر مشکلات برطرف شد.

وی با بیان اینکه بارندگی مجددا از ساعت سه بامداد امروز آغاز شده است، افزود: بارندگی آرام‌تر بوده است و همکاران آماده باش کامل هستند و هماهنگی‌های لازم با آتش نشانی و مناطق هشت گانه انجام شده است و همکاران به صورت مستمر در سطح معابر بازدید دارند.

میرهادی با بیان اینکه به منظور تردد آسان شهروندان در هسته مرکزی شهر، حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران برنامه‌ریزی ویژه‌ای شده است، گفت: با توجه به تردد زائران و مردم نظافت ایستگاه‌های اتوبوسرانی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بارش تا فردا پیش بینی شده است گفت: نیروهای خدمات شهری شهرداری قم در سطح شهر تا پایان بارندگی‌ها به صورت آماده باش کامل خواهند بود.