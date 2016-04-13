مسئولان باید رضایت مردم را کسب کنند/ کاهش ۳۵درصدی سرقت در مرند

به گزارش خبرنگار مهر٬ تقی کرمی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان مرند گفت :درسال گذشته با تلاش های مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان مرند در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری یعنی دولت وملت ٬همدلی وهمزبانی حرکت کرده وبا ارزشیابی های که صورت گرفت ادارات بسیاری موفق شدند رضایت مردم را کسب کنند.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت ۲۹فروردین روز ارتش افزود:اگر امروز ما در اسایش وارامش در کشور زندگی می کنیم از جانفشانی های این عزیزان درطول تاریخ این انقلاب بوده است.

کرمی افزود:درسال گذشته شهرستان ما شاهد کاهش ۳۵درصدی سرقت در شهرستان مرند درسایه تلاش های شبانه روزی نیروهای انتظامی شهرستان بودیم.

معاون استاندار در رابطه با نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری گفت :ایشان با توجه به شناختی که از وضعیت کشور دارند سالهارا نام گذاری می کنند و در راستای ان مطالبی بسیاری برای پیشبرد ان بیان می کنند ٬همانطوری که ایشان در تبیین فرمایشات خود بیان کردند که منظور بنده ریاضت اقتصادی نیست بلکه باید برنامه ریزی کنیم وبا جهان خارج نیز ارتباط داشته باشیم یعنی هم درون گرا وبرون گرا باشیم.

وی در ادامه افزود :مقام معظم رهبری در رابطه با این شعار فرمودندکه دولت در راستای این شعار با صدور بخشنامه های قدم های برداشته اما نیازمند تلاشهای بیشتری می باشد که ما امسال شاهداین تلاشها خواهیم بود.

فرماندار ویژه شهرستان مرند در رابطه با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی ٬اقدام وعمل دراستان گفت : در اولین جلسه شورای اداری استان براساس دستور جناب دکتر جبارزاده تشکیل وبنده نیزدراین جلسه بنده نیزدستور تشکیل این ستاد را اعلام می کنم.

کرمی در ادامه گفت : درسالهای گذشته برنامه های بسیاری در راستای ایجاداقتصاد مقاومتی ٬اقدام وعمل تدارک دیده ایم وامیدواریم که مسئولان در اجرای این برنامه ها ومنویات مقام معظم رهبری کوشا باشند ومسئولانی که توان همراهی با ما را ندارند از این چرخه خود خارج شوند بجای انکه ما انها را کنار بگذاریم

معاون استاندار ضمن اشاره به وضعیت اشتغال در شهرستان مرند وواحدهای تولیدی گفت :متاسفانه وضعیت در شهرستان مرند بسیار بغرنج می باشد وباید دستگاههای اجرایی در راستای ایجاد اشتغال وفراهم کردن بسترهای مناسب در جهت سرمایه گذاری درشهرستان قدمهای بردارند

کرمی اظهار داشت :گرچه مشکل اشتغال مختص مرند نیست اما متاسفانه در مرند وضعیتی بوجود اورده ایم که نمود بیشتری در بیکاری داشته است که باید مسئولان توجه زیادی برای ریشه کردن ان داشته باشند

وی ابراز داشت: اگر موارد قانونی در این راستا وجوددارد باید مسئولان قدم پیش بگذارند ونسبت به حل ان اقدام نمایند و دراستای اشتغال لازم هست که از بانک ملی شهرستان با تمام توان درخدمت مردم وتولیدکنندگان هستند تشکر کنم.

وی درپایان اظهار داشت : همایش فرصت های سرمایه گذاری درسال اقتصاد مقاومتی ٬اقدام وعمل را در شهرستان مرند برگزارخواهیم کرد.