خروج قطار مسافربری از ریل/ خط آهن سراسری جنوب مسدود شد

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز چهارشنبه به‌ علت خروج قطار محلی از ریل، راه آهن سراسری شمال به جنوب مسدود شده است.

وی با بیان اینکه این قطار مسافربری بوده است، ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مجروح به همراه نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر تیم های عملیاتی راه آهن مشغول ترمیم و بازگشایی این خط ریلی هستند.

آریایی ادامه داد: در صورتی که این خط به زودی بازگشایی نشود اقدامات لازم برای اعزام اتوبوس به منظور جابجایی مسافران در این مسیر صورت خواهد گرفت.

بنابراین گزارش قطار محلی یاد شده در حد فاصل ایستگاه «کشور» به سمت «تنگ فنی» در حرکت بوده که به دنبال مسدود شدن محور به دلیل بارندگی های شدید و ریزش کوه از ریل خارج شده است.