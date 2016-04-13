صادرات گاز روسیه به ترکیه به میزان قبلی خود برمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، صادرات گاز روسیه به ترکیه که از نیمه فوریه سال جاری میلادی به پنجاه درصد کاهش پیدا کرده بود، در قالب قراردادی جدید مجددا به حداکثر ظرفیت خود خواهد رسید.

به گفته مسئولین۶ شرکت گاز خصوصی ترکیه که خریدار عمده این محصول نفتی از روسیه به حساب می آیند، مسئولین گازپروم این بار میزان تخفیف تخصیص داده شده به این قرارداد را کاهش داده اند. این میزان گاز با استفاده از دو خط لوله «بلو استریم» و «وسترن لاین» به ترکیه انتقال می یابد.

گفتنی است، ترکیه پس از آلمان، با خرید سالانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز از روسیه، دومین مشتری گاز این کشور به حساب می آید که از اواسط ماه فوریه، روسیه به علت به توافق نرسیدن با ترک ها بر سر قیمت نهایی، گاز ارسالی خود به این کشور را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد.

این اختلاف پس از آن ایجاد شد که شرکتهای ترک از پرداخت صورتحسابهای جدید صادر شده از سوی گازپروم خودداری کردند. در پی لغو مذاکره میان دولتهای روسیه و ترکیه برای ارائه تخفیف ١٠,٢٥ درصدی به ترکها، صورتحسابهای یاد شده افزایش یافتند.