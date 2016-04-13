مجوزی برای برگزاری کنسرت مختلط در خوزستان صادر نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری عصر امروز چهارشنبه در همایش مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ائمه جماعات خوزستان عنوان کرد: با مصوبه حمایت از آمرین به معروف و ناهیان منکر فعالیت ستاد احیای این فریضه الهی وجه قانونی پیدا کرده است.

وی افزود: ذهنیت برخی افراد در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر تنها به چند موضوع خاص معطوف می شود. مباحثی که شاید نسبت به سایر موضوعات مهم در رتبه های پائین قرار بگیرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به شعار سال مورد توجه مقام معظم رهبری تصریح کرد: همه مسئولان باید در راستای تحقق این شعار تلاش کنند زیرا بسیاری از ناهنجاری های موجود در جامعه به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی خانواده ها شکل می گیرد.

وی همچنین در خصوص مبحث کنترل جمعیت گفت: طرحی در این زمینه بعد از جنگ تحمیلی به مرحله اجرا در آمد که این طرح دچار افراط و تفریط شد. مسئولان باید در این خصوص جدیت بیشتری به خرج دهند.

آیت الله حیدری با اشاره به برگزاری کنسرت های مختلط در خوزستان عنوان کرد: باید از صدور مجوزهای لازم برای برگزاری کنسرت های مختلط در خوستان جلوگیری شود. به طور حتم هر گاه که زنان و مردان نامحرم در یک مکان جمع شوند، اعمال منکر رخ خواهد داد حتی اگر موسیقی که پخش می شود، دارای مجوز باشد. وی افزود: در صورتی که بتوانیم این امر را محقق کنیم جلوی بسیاری از منکرات را خواهیم گرفت.