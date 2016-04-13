آماده باش نیروی های امدادی در سیستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مديريت بحران سيستان و بلوچستان اظهار داشت: اکنون سیلاب در سیستان تحت مدیریت قرار دارد اما برای جلوگیری از حوادث احتمالی کلیه دستگاه های باید همچنان در حالت آماده باش باشند.

وی افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی سازمان هواشناسی طی چند روز آینده شاهد بارش های سنگین ۵۰ میلی متر در آن سوی مرزهای سیستان خواهیم بود که حسب یقین بر میزان شدت آب ورودی به ایران می افزاید.

رئیس سازمان مدیرت بحران کشور بیان کرد: يكي از مشكلات موجود در سيستان برداشت غير اصولی آب از انهار بوده كه اكنون سبب بروز مشكل و ايجاد دهانه های بزرگ براي خروج آب از همين مسيرها شده است.

وی افزود: اما با هماهنگی میان دستگاه های اجرائی و امدادی؛ مدیریت بحران در سیستان به بهترین شکل صورت گرفته است هر چند که شاهد خسارت جزئی به برخی از منازل روستائی هستیم.

نجار افزود: اگر همین مدیریت هماهنگ نبود اکنون بیش از ۶۱ روستا در منطقه به زیر آب می رفت اما تیم های امدادی و راهداری با تلاش شبانه روزی با هدایت آب به تالاب هامون از افزایش خسارت و تحمیل هزینه به دولت جلوگیری کردند.

بارندگی شدید از هفته آینده افغانستان را در بر می گیرد

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: بر اساس رصد نقشه های هواشناسی از اوایل هفته آینده شاهد شروع مجدد بارش های در افغانستان به ویژه در سرشاخه رود هیرمند خواهیم بود که در روز دوشنبه با پیش بینی بارش ۵۰ میلی متری به اوج خود خواهد رسید.

محمدرضا امير مرادی تاکید کرد: این اطلاعات حکایت از آن دارد که بر هجم آب ورودی افزوده خواهد شد و باید مدیریت بحران به بهترین شکل صورت بگیرد تا این سیلاب خساراتی را در بر نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، از چند روز گذشته در خطه سیستان شاهد ورود حجم زیادی از سیلاب‌ها به درون کشور در پیش بارش های بسیار خوب فرا مرزی هستیم.

به گفته کارشناسان، سیلاب یا به قول مردمان این خطه دشت مال، آب سرازیر شده در پی بارش باران و آب شدن برف ها در آن سوی مرزها است و ربطی یه حقابه قانونی سیستان ندارد.