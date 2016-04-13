افزایش گرایش جوانان به استفاده از قلیان /دستگیری۴۲۲توزیع کننده

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب با اشاره به برگزاری ۱۱ جلسه این شورا در سال گذشته تصریح کرد: علیرغم اینکه تا دو سال پیش این شورا در شهرستان در حالت تعطیلی قرار گرفته بود ولی تنها در سال ۹۴ با تشکیل منظم جلسات و پیگیری مصوبات کارنامه قابل دفاعی داشت.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اعضای این شورا بویژه عوامل نیروی انتظامی در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده شهرستان اظهارکرد: سال گذشته با تلاش عوامل زحمتکش نیروی انتظامی ۱۲۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان بناب کشف شد که این میزان در سال نود و سه ۶۷ کیلوگرم بود و میزان کشفیات در سال گذشته به دو برابر افزایش یافته که نشان از تلاش طاقت فرسای نیروهای انتظامی دارد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب یادآور شد: ۴۲۲ نفر قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهرستان دستگیر شدند که این رقم در سال نود و سه ۴۰۵ نفر بود.

به گفته فرج اللهی، در سال گذشته ۳۸۰ نفر معتاد تابلودار از سطح شهرستان جمع آوری و به مراکز و کمپ های ترک اعتیاد معرفی شدند که این تعداد ۳۶۹ نفر در سال ۹۳ بود.

وی ادامه داد: این شورا در سال ۹۵ نیز همچنان با قدرت بیشتر پاکسازی مناطق آلوده و همچنین بحث آموزش و پیشگیری را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.

فرماندار بناب ضمن تأکید بر ایجاد نمایشگاههای ثابت و سیار برای آگاه سازی مردم از سوی اداره بهزیستی شهرستان گفت: استفاده از قلیان و سیگار در بین جوانان بشدت افزایش یافته و این موضوع نگران کننده است و بایستی مسئولین به آن اهتمام کنند.

فرج اللهی با انتقاد از عدم شرکت برخی مسئولین دانشگاهها درجلسات این کمیسیون تصریح کرد: رئیس دانشگاهی که فرصت نمی کند در این جلسات شرکت کند چطور می تواند از گرایشات دانشجویان به سمت قلیان و سیگار جلوگیری نماید؟ !

مجوزی برای ایجاد قهوه خانه های جدید در بناب داده نمی شود

فرمانده نیروی انتظامی بناب نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این نیرو در سال گذشته و در ارتباط با کشف مواد مخدر و دستگیری معتادان و قاچاقچیان گفت: در بیست و چهار روز ابتدای سال آمار کشفیات مواد مخدر و دستگیری معتادان به ترتیب ۶۲ و ۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

سرهنگ رمضان اللهوردیان افزود: در سطح شهرستان بناب برای ایجاد قهوه خانه های جدید هیچگونه مجوزی صادر نمی شود و از تمدید پروانه فعالیت قهوه خانه هایی که دارای پروانه هستند بعد از اتمام مهلت پرهیز می شود و از طرفی برای فعالیت قهوه خانه ها در سطح شهرستان محدودیت ساعت تعیین کرده ایم.

این افسر انتظامی بر ادامه تشکیل کارگاههای آموزشی بخصوص آموزش کارکنان ادارات تأکید کرد.

پرداخت وام به معتادانی که برای ترک اعتیاد به کمپ رفته اند

براساس این گزارش، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بناب نیز در ادامه این جلسه ازاختصاص وام کم بهره جهت ایجاد اشتغال به افرادی که اعتیاد خود را ترک کرده اند، خبر داد و گفت: میزان این وامها بین ۵۰ الی ۱۵۰ میلیون ریال با سود ۴ درصد بوده و مدت زمان باز پرداخت آنها نیز سه الی پنج سال است.

محمدرضا اعلایی افزود: در سال گذشته به ۴۰ نفر از معتادانی که نسبت به ترک اعتیاد مبادرت نمودند وام پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون ۶۴ نفر در کمپ ترک اعتیاد این شهرستان مشغول درمان هستند؛ تصریح کرد: ایجاد شغل های مناسب درکنار این مرکز می تواند در ترک اعتیاد افراد مؤثر است.