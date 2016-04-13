با خودمختاری مشکل کردها حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران حزب کردی دموکراتیک خلق های ترکیه به انتقاد از ایده های قبلی خود در خصوص لزوم خود مختاری کردهای ترکیه پرداخت.

وی با اعلام این مطلب، به و جود اشکال درباره استراتزی قبلی خود که خواستار خود مختاری بخش های کردنشین ترکیه شده بود خواستار مذاکره با آنکارا برای حل مشکلات کردها شد.

دمیرتاش در این خصوص گفت: درگیری ها موجب تهدید امنیت عمومی و بروز خشونت ها شده است این مسائل باید از طریق گفتگو حل و فصل شوند نه با استفاده از تانک و سلاح.

وی که پیشتر طرح خودمختاری مناطق کرد نشین شرق ترکیه را ارائه داده بود سعی کرد با اظهاراتی از این موضع قبلی خود فاصله بگیرد و گفت: با اعلام خودمختاری نمی توانیمک به نتیجه برسیم. میز گفتگو برای صلح باید بار دیگر در ترکیه چیده شود.

دمیرتاش همچنین گفت: حزب دموکراتیک خلق ها نیز در روند مذاکرات صلح اشتباهاتی داشته است.



درخواست وی برای برگزاری مذاکرات صلح با آنکارا پس از آن صورت می گیرد در پی آغاز حملات گروه پ ک ک، ارتش ترکیه با اعلام حکومت نظامی در برخی از شهرهای کردنشین و منطقه بسته اعلام کردن این مناطق در نبود رسانه ها اقدام به عملیات های نظامی گسترده در این مناطق علیه گروه پ ک ک کرد.

در این میان رهبر حزب حرکت ملی ترکیه که از مخالفان دولت ترکیه است نیز از نخست وزیر ترکیه خواست تا برخی شهرهای کردنشین را با خاک یکسان کند.