  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

بيش از ۱۸۹ هزار نخ سيگار قاچاق در زاهدان كشف شد

بيش از ۱۸۹ هزار نخ سيگار قاچاق در زاهدان كشف شد

مدير بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان گفت: ۱۸۹ هزار و ۶۰۰ نخ سيگار قاچاق در زاهدان كشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محمد رفيع سلطانزاده در این باره اظهار داشت: اين تعداد نخ سيگار در راستای گشت مشترك قاچاق كالای دخانی كه با همكاری اين سازمان و نمايندگان كالای قاچاق آگاهی و اصناف از باربريهای زاهدان انجام شده، كشف و ضبط شد.

وی افزود: ارزش ريالی سيگارهای قاچاق كشف شده در زاهدان ۱۶۱ ميليون و ۳۹۰ هزار ريال برآورده شده است.

مدير بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان با اشاره به تحويل سيگارهاي قاچاق كشف شده به مراجع قانوني، گفت: پرونده اين تخلف براي سير مراحل قانوني به تعزيرات حكومتي ارجاع شده است.

کد مطلب 3598261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها