بيش از ۱۸۹ هزار نخ سيگار قاچاق در زاهدان كشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محمد رفيع سلطانزاده در این باره اظهار داشت: اين تعداد نخ سيگار در راستای گشت مشترك قاچاق كالای دخانی كه با همكاری اين سازمان و نمايندگان كالای قاچاق آگاهی و اصناف از باربريهای زاهدان انجام شده، كشف و ضبط شد.

وی افزود: ارزش ريالی سيگارهای قاچاق كشف شده در زاهدان ۱۶۱ ميليون و ۳۹۰ هزار ريال برآورده شده است.

مدير بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان با اشاره به تحويل سيگارهاي قاچاق كشف شده به مراجع قانوني، گفت: پرونده اين تخلف براي سير مراحل قانوني به تعزيرات حكومتي ارجاع شده است.