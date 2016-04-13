آئین گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی در اراک برگزار شد

رئیس حوزه هنری استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه این جشن که عصر چهارشنبه در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار شد، گفت: به مناسبت گرامیداشت شهادت شهید سید مرتضی آوینی، از بیستم تا 27 فروردین ماه به عنوان هفته هنر انقلاب اسلامی نام گذاری شده است.

رضا میرزایی اظهار داشت: در این هفته حوزه هنری استان مرکزی، برنامه های متنوعی تدارک دیده که طی هفته اجرا شده است و تا پایان آن ادامه دارد.

وی با بر شمردن برنامه های اجرایی حوزه هنری به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی در سال جاری افزود: در جشن هنر انقلاب اسلامی که امروز در اراک برگزار شد از برخی هنرمندان فعال و جریان ساز استان در حوزه هنر انقلاب اسلامی، برگزیدگان نقد و بررسی آثار طاهره صفارزاده و برگزیدگان عکسواره حوزه هنری استان مرکزی تقدیر شد.

میرزایی ادامه داد: همچنین در این مراسم از کتاب شعری به سبک غزل با عنوان «حالا که من حتی خودم را هم ندارم» نوشته علی اصغر ذاکری رونمایی شد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی حضور هنرمندان در بیت تاریخی امام خمینی(ره) در خمین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، دیدار با خانواده شهدای هنرمند و نشست مشترک ادبی هنرمندان دفتر آفرینش های ادبی استان های قم، مرکزی و همدان در قم را برخی از برنامه های اجراشده در هفته هنر انقلاب اسلامی سال جاری عنوان کرد.