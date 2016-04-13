ایران و ایتالیا در ساخت واحدهای درمانی سیار همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی ایران در ساخت واحدهای درمانی سیار که در حوادث غیر مترقبه و برای مناطق دور دست مورد استفاده قرار می گیرد، مشارکت خواهد داشت و طرف ایتالیایی نیز متعهد به انتقال دانش فنی ساخت واحدهای درمانی سیار خواهد بود.

واحدهای درمانی سیار، انتقال تجهیزات اتاق عمل، دندانپزشکی و دیگر خدمات درمانی به نقاط دیگر را تسهیل می کند.

براساس این گزارش، این تفاهمنامه امروز در محل اتاق بازرگانی و در حضور «ماتئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا به امضای دکتر داوود دانش جعفری مشاور عالی وزیر بهداشت و مدیرعامل شرکت ایتالیایی رسید.