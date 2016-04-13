بافت های فرسوده آرامش مردم آبادان را سلب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی عصر امروز چهارشنبه در نخستین جلسه سال جاری کمیسیون بانوان آبادان، حرمت و شانیت بانوان آبادانی به لحاظ ظهور و بروز آنان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و غیره را قابل تقدیر خواند و گفت: تمامی مسائلی که از سوی بانوان در زمینه های مختلف مطرح شد جزو دغدغه های فکری فرمانداری است که به طور قطع با حمایت و پشتیبانی بانوان قابل پیگیری و رفع است.

وی افزود: شهرستان آبادان به رغم واقع شدنش در نقطه صفر مرزی و داشتن مرزهای مشترک با برخی از کشورها اما از ثبات امنیتی خوب و قابل قبولی برخوردار است و این در حالی است که کشورهای همجوار ما یا قدری دورتر، یا آنانی که همچون ترکیه داعیه اروپایی شدن دارند و یا قلب اروپا بی ثباتی و نا آرامی به وفور دیده می شود.

عمده برنامه های شهرستان

وی اظهار کرد: احیای واحدهای خدماتی و صنعتی، آبزی پروری، کشت گلخانه ای و بافت های فرسوده از عمده ترین برنامه ها و اقدامات در سطح استان به شمار می رود.

شهبازی تصریح کرد: بر این اساس واحدهای تولیدی اعم از خدماتی و صنعتی غیر فعال، نیمه فعال و حتی واحدهای فعالی که به دلیل وجود برخی مشکلات احتمال تبدیل شدن به نیمه فعال و یا غیر فعال را داند، شناسایی شدند.

به گفته وی به منظور کمک به اقتصاد خوزستان قرار شد تا تسهیلات نامحدودی را با بهره زیر ۱۰ درصد در اختیار دستگاه های دولتی و افراد شاغل نهاده شود.

وی از آبزی پروری به عنوان یکی دیگر از محورهای یاد شده نام برد و یادآور شد: استان خوزستان نقش به سزای را در زمینه آبزی پروری در کشور دارا است.

فرماندار آبادان از پرداختن و توجه خاص به موضوع کشت گلخانه ای به عنوان یکی دیگر از برنامه های اصلی کار در استان خوزستان نام برد و گفت: موضوع ترمیم و بهسازی بافتهای فرسوده به عنوان یک معضل اجتماعی که آرامش و آسایش فکری و روانی مردم را سلب کرده در دستور کار فرمانداران شهرستانهای مختلف استان خوزستان قرار گرفت.

شهبازی با اشاره به شناسایی ظرفیتهای مختلف شهرستان آبادان افزود: تجارت و بازرگانی، صید و صیادی، صنایع و بنگاه های زودبازده و کشاورزی چهار محور اصلی برنامه های شهرستان آبادان را در کنار سایر خدمات قابل ارائه در سال جاری را تشکیل می دهد.

وظیفه منطقه آزاد

وی اظهار کرد: در بحث تجارت و بازرگانی ماموریت اصلی بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند است اما فرمانداری نیز به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه، موضوع راه اندازی بازارچه مرزی اروندکنار را در دستور کار داشته ایم که کار ساخت آن با صرف اعتباری معادل ۲.۵ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و شهرستانی به اتمام رسید و منتظر همراهی گمرک کشور برای استقرار نماینده این سازمان بودیم که خوشبختانه چند روز پیش موافقت نامه آن توسط رئیس کل گمرک امضا و طی روزهای آتی ابلاغ رسمی می شود.

به گفته شهبازی با شروع به کار رسمی این بازارچه به طور ماهانه امکان صادردات پنج میلیون دلار کالا از آن وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع صید و صیادی در منطقه تصریح کرد: در زمان حاضر در شهرک دریایی چوئبده (مزارع کشت میگو) به عنوان بزرگترین شهرک دریایی کشور هزار و ۲۰۰ هکتار آماده کشت میگو است.

شهبازی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در صورت کشت ۱۳.۵ هکتار از این مزارع توسط هر فرد، آن شخص می تواند از تسهیلات ۳۵میلیون تومانی در قالب سرمایه در گردش بهره ببرد که پس از چهار ماه به آن فرد به طور تمام و کمال پرداخت می شود.

تولید خرمای آبادان از گذشته تا امروز

فرماندار آبادان همچنین با اشاره به شناسایی صنایع موجود در شهرکهای صنعتی شماره ۱ و ۲ آبادان و بنگاه های زودبازده گفت: آبادان در زمینه کشاورزی نیز امکان کار و رونق دارد. پیش از جنگ تحمیلی هشت میلیون اصله نخل از انواع مختلفی همچون استعمران، برحی، زاهدی، گنطار و غیره در نخلستانهای آبادان کشت می شد به طوریکه طبق آمار موجود در سال ۵۷ میزان خرمای تولید شده در آبادان به ۱۹۰ هزار تن می رسد که متاسفانه در سال زراعی گذشته این رقم به حدود ۴۵ هزار تن رسید.

شهبازی افزود: دولت تدبیر و امید سرمایه گذاری اساسی را زمینه انهار در آبادان آغاز کرده است، این انهار طبیعی که توسط جزر و مد آب پر می شدند و محلی برای صید وصیادی اهالی منطقه به شمار می رفتند در زمان جنگ به دلائل مباحث امنیتی بسته شدند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با کمک سپاه پاسداران طی یک سال گذشته نسبت به بازگشایی انهار اقدام شده است.

شهباری همچنین با اشاره به اجرای طرح ۵۵۰ هکتاری موسوم به مقام معظم رهبری در زمینه احیای نخیلات و مزارع کشاورزی در استان خوزستان تصریح کرد: نخستین کارگاه احیای اراضی قابل کشت در منیوحی از توابع شهرستان آبادان انجام شد. در فاز نخست اجرای این طرح در آبادان، احیای چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در قالب ترمیم، زهکشی و غیره پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: در راستای تحقق فرمان رهبری در استان خوزستان ما نیز متناسب با ظرفیتهای موجود در شهرستان و با امکان ستجی کارهای خود را به انجام می رسانیم.

فرماندار آبادان اظهار کرد: کانون بانوان آبادان نیز پس از پایان مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آبادان به طور کامل تجهیز و به طور رسمی افتتاح کی شود.



