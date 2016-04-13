دومین فرماندار مازندران در بیمارستان بستری شد

احمد مظفری مدیر روابط عمومی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از بستری شدن مجید حسین زادگان فرماندار ساری به دلیل ناراحتی قلبی دریکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد.

وی با عنوان اینکه حسین زادگان از فرمانداران پرتلاش دولت تدبیر و امید در مازندران است وضعیت عمومی وی را رضایت‌بخش اعلام کرد.

به گزارش مهر، حسین زادگان دومین فرماندار مازندران است که در ماه جاری در بیمارستان بستری‌شده است و پیش‌ازاین علی ادیبی فرماندار فریدون‌کنار به دلیل خونریزی خفیف مغزی در بیمارستان ۱۷ شهریور آمل بستری‌شده بود.

حسین زادگان حدود شش ماه پیش به‌عنوان فرماندار ساری منصوب‌شده است.