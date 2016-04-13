داروگستر یاسین دومین شرکت پخش برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در این رابطه گفت: ما از این فرصت استفاده کردیم تا شرکت های پخش دارو که در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۴ حائذ رتبه اول تا سوم شده بودند را معرفی کنیم.

دیناروند در پاسخ به چگونگی انتخاب این شرکت‌ها گفت: شاخص های فنی و نظارتی مانند شرایط توزیع و انبار به همراه یک چک لیست مفصل توسط معاونت های غذایی و دارویی دانشگاه ها انجام شد که در نهایت شرکت بهستان پخش، دارو گستر یاسین و آدورا طب به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی در اشاره به این موضوع که شرکت‌های پخش قدیمی با اختلاف امتیاز جای خود را به شرکت های پخش جوانتری داده اند، افزود: شاهد این هستیم که شرکت های پخش تازه تاسیس و کوچکتر درصد رشد بالایی داشته اند و شرایط بهینه ی تولید و توزیع را بهتر فراهم کرده اند اما شرکت های قدیمی همچون داروپخش به دلیل بازسازی سیستم های قدیمی در این ارزیابی امتیاز کمتری دریافت کردند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور و انگیزه شرکت های نو ظهور ۲ چالش اساسی که مربوط به افزایش سرعت توزیع دارو و استفاده از ابزار های نوین و به روز سیستم پخش است نیز برطرف شود تا شاهد تبدیل شدن داروخانه ها به انبار دارو نباشیم.

در ادامه این مراسم سید روح الله حسینی مدیرعامل شرکت دارو گستر یاسین که به عنوان جوانترین شرکت در این بین رتبه دوم پخش سال ۹۴ را به خود اختصاص داده است، گفت: طی ۵ سال گذشته از زمان تاسیس شرکت بیشتر از اینکه هدفمان را معطوف درآمدزایی کرده باشیم برنامه اصلی را تحول و نوآوری قرار دادیم و خوشحالیم که این تلاش ها توسط مسوولین دیده شد.

وی افزود: امیدواریم که با تحولات سیاسی که در عرصه بین الملل ایجاد شده است دست در دست هم بتوانیم رقابت داخلی را به رقابت خارجی تبدیل کرده تا در بازار های جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.

حسینی تصریح کرد: ارزیابی بی طرفانه مسئولین سازمان غذا و دارو و معاونت های دانشگاه جای تشکر دارد که باعث ایجاد رقابت سالم در حوزه پخش دارو شده و منجر به افزایش کیفیت میشود و سود اصلی در نهایت به مصرف کننده که مردم عزیزمان هستند تعلق می گیرد.

در پایان این مراسم خدایی رئیس انجمن صنعت پخش مشکلاتی نظیر بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی داروخانه های دولتی به شرکت های پخش و مالیات ارزش افزوده نسب به مکمل های غذایی و دارویی را مطرح کرد و سلیمی مدیر کل بازگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت و دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو که در این مراسم حضور داشتند وعده مساعدت دادند.

گفتنی است این مراسم شب گذشته در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.