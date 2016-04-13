۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۲۱:۵۳

با حکم معاون وزیر بهداشت؛

مدیرکل جدید تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو منصوب شد

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو طی حکمی، مدیر کل جدید نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند طی حکمی، دکتر محمود بیگلر را به عنوان مدیر کل جدید نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

در متن حکم دکتر بیگلر آمده است: با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی در مدیریت حوزه های مختلف نظام سلامت و اشراف جنابعالی به امور تجهیزات پزشکی به موجب این حکم به عنوان مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب می شوید تا در چارچوب ضوابط و مقررات سیاست های کلی نظام سلامت  و برنامه های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام وظیفه نماید.

انتظار می رود پیگیری ماموریت های اساسی سازمان غذا و دارو به خصوص ساماندهی نظام ثبت و صدور کد IRC، قیمت گذاری و رتبه بندی وسایل پزشکی و انجام  برنامه های مرتبط با طرح تحول سلامت در سرلوحه فعالیت های جنابعالی قرار داشته باشند.

پیش از این مهندس صفوی عهده دار این سمت بود.

حبیب احسنی پور

    • ساسان ۰۰:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
      امیدواریم در دوره ایشان در روند اعطای تسهیلات به تولید کنندگان قدمهایی برداشته شود

