افسردگی شدید منجر به بروز آلزایمر در سالمندان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد افسردگی شدید به شکل قابل توجهی موجب افزایش ریسک بروز زوال عقل در افراد مسن می شود.

این مطالعه شامل نزدیک به ۲۵۰۰ فرد در دهه سنی ۷۰ بود که در ابتدای مطالعه دارای هیچ یک از علائم زوال عقل نبودند. شرکت کنندگان به مدت ۵ سال از لحاظ علائم افسردگی و بعد از آن به مدت ۶ سال از لحاظ علائم زوال عقل تحت نظر بودند.

یافته های تحقیق نشان داد زوال عقل در بیش از ۲۱ درصد از افراد مسن دارای علائم جدی و شدید افسردگی بروز کرد و فقط در ۱۲ درصد افراد دارای حداقل علائم افسردگی متجلی شد.

آلیسون کاپ، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج ما این امکان را فراهم می کند که سلامت شناختی و روانی افراد مسن را می توان از طریق کاهش علائم افسردگی نظیر روان درمانی یا سایر اقدامات رفتاری یا درمان های دارویی بهبود بخشید.»

البته به گفته محققان، افسردگی علامت اولیه بروز زوال عقل یا کاهش مهارت های فکری یا حافظه ای نیست. اگرچه آنها دریافته اند که با افزایش علائم افسردگی ریسک بروز زوال عقل دو برابر می شود.