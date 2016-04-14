به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری نهاوند، امیررضا یوسفیان با اشاره به اینکه مردم با ریختن زباله و نخاله در کانال‌ها و جداول سهم زیادی در آب‌گرفتگی معابر دارند، گفت: بیشتر این آب‌گرفتگی‌ها در محدوده شهرک شهید حیدری، چهارراه شهرداری، گل زرد و بلوار شهید حیدری بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بارندگی‌ها هم چنان ادامه دارد نیروهای شهرداری به‌صورت ۲۴ ساعته آمادگی ارائه خدمات به شهروندان را دارند.

وی افزود: در صورت آگاهی از هرگونه آب‌گرفتگی در خیابان‌ها، بلافاصله تیم عملیاتی به محل آب‌گرفته شده اعزام می شوند.

شهردار نهاوند اظهار داشت: رضایت شهروندان بهترین دلگرمی برای پرسنل شهرداری است و تلاش بر این است که بهترین اقدامات در راستای خدمت به شهروندان نهاوند صورت گیرد که امید است با حمایت و همیاری مردم در راستای توسعه هر چه بیشتر گام برداریم.

یوسفیان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آب‌گرفتگی معابر در سطح شهر با شماره ۳۳۲۳۷۴۴۶ تماس حاصل کنند تا نیروهای خدمات شهری این شهرداری با حضور در محل مشکل را رفع کنند.