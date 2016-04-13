۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۲۳:۴۹

شهردار اردبیل تاکید کرد؛

دریاچه «شورابیل» اردبیل با نگاه سلامت‌محور تجهیز می‌شود

اردبیل – شهردار اردبیل از تجهیز پیرامون منطقه گردشگری دریاچه شورابیل اردبیل با نگاه سلامت‌محور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه چند پروژه مشارکتی با بخش خصوصی در پیرامون این دریاچه اجرا می‌شود، تصریح کرد: دریاچه شورابیل به عنوان نگین گردشگری قابلیت‌های متعدد سرمایه‌گذاری دارد.

وی با اشاره به تجهیز پیرامون دریاچه با رویکرد سلامت‌محور اضافه کرد: از جمله مسیر پیاده‌روی دریاچه در حل اتمام است؛ بهسازی آسفالت، اجرای خیابان ۲۴ متری رینگ سواره، اجرای ورودی جدید شورابیل و اجرای خیابان‌های ۴۵ متری منتهی به راه و ترابری و ۵۵ متری منتهی به شهرک کوثر در دستور کار است.

به گفته شهردار اردبیل بعد از احداث مسیر پیاده‌رو مسیرهای دوچرخه‌سواری و موتوربرقی نیز پیش بینی شده است و در کنار آن ایستگاه‌های سلامت در اطراف دریاچه اجرا خواهد شد.

لطف‌اللهیان با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اجرای مسیر دوچرخه‌سواری، احداث سه باب غرفه و احداث رستوران شیشه‌ای در داخل دریاچه ادامه داد: شهرداری فقط زمین و محل ایجاد ایستگاه‌های سلامت و رستوران را ارائه خواهد کرد.

وی جمع آورده سرمایه‌گذار در ایستگاه‌های سلامت را سه میلیارد ریال عنوان و تأکید کرد: بعد از پنج سال تمامی تجهیزات تحویل شهرداری شده و قرارداد خاتمه می‌یابد.

وی همچنین به بهسازی ۱۰ باب کانکس فرسوده نیز با اعتبار بیش از سه میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: علاوه بر این رستوران شیشه‌ای با مساحت ۲۰۰ مترمربع با ظرفیت ۱۵۰ نفر و هزینه کرد پنج میلیارد ریال احداث می‌شود.

شهردار اردبیل تصریح کرد: رستوران به مدت ۱۰ سال بعد از ساخت در اختیار بخش خصوصی است و سپس تحویل شهرداری خواهد شد.

وی بیان داشت: علاوه بر این بخش خصوصی قایق پدالی و جت اسکی با آورده دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال اجرا خواهد کرد که مدت مشارکت پنج‌ساله بوده و سال اول ۲۰۰ میلیون ریال و سال‌های بعدی متناسب با تورم از اجاره‌بها به شهرداری تعلق خواهد گرفت.

لطف‌اللهیان با تأکید به اینکه این تجهیزات بعد از پنج سال به شهرداری واگذار می‌شود، ادامه داد: علاوه بر این دو دستگاه قطار با چرخ لاستیکی با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه‌گذار اجرا می‌شود که مدت قرارداد هفت سال و ۲۵ درصد از درآمد آن متعلق به شهرداری است.

وی در خصوص گله‌مندی برخی اعضای شورا مبنی بر بی‌توجهی به طرح جامع ساماندهی دریاچه شورابیل تصریح کرد: طرح جامع در سال‌های گذشته توسط مشاور تهیه شده و در کمیسیون ماده پنج نیز مصوب شده است.

وی افزود: در کمیسیون‌های اصلی نظر بر این بود از مشاور خارجی در طرح استفاده شود و به همین دلیل با شرکت مشاوره کانادایی «زاس» عقد قرارداد شد و این شرکت برخی ایرادات را احصا کرده و به ما اطلاع داده است.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه مسیر پیاده‌روی در ذات دریاچه است و می‌بایست برای رویکرد سلامت‌محور اجرا شود، ادامه داد: علاوه بر این سایر تجهیزات از جمله دوچرخه و موتوربرقی و رستوران شناور منافاتی با طرح جامع ندارد.

لطف‌اللهیان در خصوص چگونگی استفاده از طرح‌های رفاهی در آینده اضافه کرد: اغلب ایده‌های خدمات رفاهی می‌تواند در آینده تغییرات نیز داشته باشد و به عنوان مثال می‌توان جای قطار برقی را تغییر داد.

وی در خصوص فرسایش تجهیزاتی که بعد از اتمام مدت قرارداد در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد نیز تأکید کرد: همین که در مدت‌زمان ذکر شده این تجهیزات بتواند برای شهروندان رفاه به همراه داشته باشد کفایت می‌کند.

محمد میرزایی ناطق

