به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه چند پروژه مشارکتی با بخش خصوصی در پیرامون این دریاچه اجرا میشود، تصریح کرد: دریاچه شورابیل به عنوان نگین گردشگری قابلیتهای متعدد سرمایهگذاری دارد.
وی با اشاره به تجهیز پیرامون دریاچه با رویکرد سلامتمحور اضافه کرد: از جمله مسیر پیادهروی دریاچه در حل اتمام است؛ بهسازی آسفالت، اجرای خیابان ۲۴ متری رینگ سواره، اجرای ورودی جدید شورابیل و اجرای خیابانهای ۴۵ متری منتهی به راه و ترابری و ۵۵ متری منتهی به شهرک کوثر در دستور کار است.
به گفته شهردار اردبیل بعد از احداث مسیر پیادهرو مسیرهای دوچرخهسواری و موتوربرقی نیز پیش بینی شده است و در کنار آن ایستگاههای سلامت در اطراف دریاچه اجرا خواهد شد.
لطفاللهیان با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اجرای مسیر دوچرخهسواری، احداث سه باب غرفه و احداث رستوران شیشهای در داخل دریاچه ادامه داد: شهرداری فقط زمین و محل ایجاد ایستگاههای سلامت و رستوران را ارائه خواهد کرد.
وی جمع آورده سرمایهگذار در ایستگاههای سلامت را سه میلیارد ریال عنوان و تأکید کرد: بعد از پنج سال تمامی تجهیزات تحویل شهرداری شده و قرارداد خاتمه مییابد.
وی همچنین به بهسازی ۱۰ باب کانکس فرسوده نیز با اعتبار بیش از سه میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: علاوه بر این رستوران شیشهای با مساحت ۲۰۰ مترمربع با ظرفیت ۱۵۰ نفر و هزینه کرد پنج میلیارد ریال احداث میشود.
شهردار اردبیل تصریح کرد: رستوران به مدت ۱۰ سال بعد از ساخت در اختیار بخش خصوصی است و سپس تحویل شهرداری خواهد شد.
وی بیان داشت: علاوه بر این بخش خصوصی قایق پدالی و جت اسکی با آورده دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال اجرا خواهد کرد که مدت مشارکت پنجساله بوده و سال اول ۲۰۰ میلیون ریال و سالهای بعدی متناسب با تورم از اجارهبها به شهرداری تعلق خواهد گرفت.
لطفاللهیان با تأکید به اینکه این تجهیزات بعد از پنج سال به شهرداری واگذار میشود، ادامه داد: علاوه بر این دو دستگاه قطار با چرخ لاستیکی با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط سرمایهگذار اجرا میشود که مدت قرارداد هفت سال و ۲۵ درصد از درآمد آن متعلق به شهرداری است.
وی در خصوص گلهمندی برخی اعضای شورا مبنی بر بیتوجهی به طرح جامع ساماندهی دریاچه شورابیل تصریح کرد: طرح جامع در سالهای گذشته توسط مشاور تهیه شده و در کمیسیون ماده پنج نیز مصوب شده است.
وی افزود: در کمیسیونهای اصلی نظر بر این بود از مشاور خارجی در طرح استفاده شود و به همین دلیل با شرکت مشاوره کانادایی «زاس» عقد قرارداد شد و این شرکت برخی ایرادات را احصا کرده و به ما اطلاع داده است.
شهردار اردبیل با تأکید به اینکه مسیر پیادهروی در ذات دریاچه است و میبایست برای رویکرد سلامتمحور اجرا شود، ادامه داد: علاوه بر این سایر تجهیزات از جمله دوچرخه و موتوربرقی و رستوران شناور منافاتی با طرح جامع ندارد.
لطفاللهیان در خصوص چگونگی استفاده از طرحهای رفاهی در آینده اضافه کرد: اغلب ایدههای خدمات رفاهی میتواند در آینده تغییرات نیز داشته باشد و به عنوان مثال میتوان جای قطار برقی را تغییر داد.
وی در خصوص فرسایش تجهیزاتی که بعد از اتمام مدت قرارداد در اختیار شهرداری قرار میگیرد نیز تأکید کرد: همین که در مدتزمان ذکر شده این تجهیزات بتواند برای شهروندان رفاه به همراه داشته باشد کفایت میکند.
