کریم بنزما از تیم ملی فرانسه اخراج شد/ بی اخلاقی دردسرساز

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جلسه امروز دیدیه دشان و نوئل لو گران، مربی و رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، تصمیم بر این شد کریم بنزما از تیم ملی فرانسه خط بخورد.

ماجرای جنجالی مهاجم رئال مادرید به باج خواهی وی از هم تیمی اش متیو والبوئنا بازمی گردد که البته بنزما هر دفعه این موضوع را تکذیب کرده اما واقعیت امر این است که به نظر می رسد این بی اخلاقی از این مهاجم سر زده است.

بنزما از ماه نوامبر که از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت برای تیم ملی فرانسه بازی نکرده است.

در بیانیه ای که بر روی سایت فدراسیون فوتبال فرانسه قرار گرفته، آمده است: سرمربی (دیدیه دشان) و (رئیس) نوئل لو گران در خصوص وضعیت آقای بنزما امروز چهارشنبه با یکدیگر ملاقات کردند. رئیس فدراسیون و مربی تیم ملی بر این باورند که عملکرد ورزشی مهم است اما نه یک فاکتور ویژه برای دعوت شدن به تیم ملی. بر این اساس، کریم بنزما به رقابتهای یورو ۲۰۱۶ دعوت نمی شود.

بنزما هم بر روی توییتر خود نوشت: متاسفم برای خودم و همه کسانی که مرا حمایت کردند. من به تیم ملی فرانسه دعوت نخواهم شد.

وی پیش از این بر روی فیسبوک خود نوشته بود: هر تصمیمی در خصوص آینده من گرفته شود ... یک آبی هستم و یک آبی خواهم ماند.