روستاهای بخش مرکزی پلدختر در محاصره سیلاب/رودخانه کشکان طغیان کرد

کریم میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون روستاهای «بابازید»، «چم محمد علی» و «خرسدر علیا» از توابع بخش مرکزی پلدختر در محاصره سیلاب قرار دارند و به اهالی این روستاها هشدار داده شده که با سرعت و در اسرع وقت روستاهای محل سکونت خود را تخلیه کنند.

وی گفت: سیلاب موتور پمپ ها و تجهیزات کشاورزی روستای «جلوگیر» را با خود برده و خسارات سنگینی به کشاورزان این منطقه وارد کرده است.

بخشدار مرکزی پلدختر افزود: سیل خیابان ها و کوچه های بیشتر روستاهای بخش مرکزی پلدختر را فرا گرفته و به بخش کشاورزی خسارات سنگینی وارد کرده است.

میرزایی گفت: با توجه به روند بارندگی ها که تا پایان هفته ادامه دارد تمام نیروهای هلال احمر، راه و شهرسازی شهرستان به حالت آماده باش هستند و کار امداد رسانی را انجام می دهند.

وی گفت: شدت و تداوم بارندگی طغیان رودخانه کشکان و تعدادی از مسیل ها و آبراهه های اصلی و فرعی را به همراه داشته و مردم و مسئولان همواره باید آمادگی لازم برای مقابله با سیلاب احتمالی را داشته باشند.